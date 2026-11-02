Wirtschaft

GTA 6 legt Amerikas Wirtschaft lahm: Wer vom Milliarden-Geschäft profitiert

Millionen Fans warten auf GTA 6. Doch der Verkaufsstart könnte für die amerikanische Wirtschaft teuer werden: 1,5 Millionen Beschäftigte wollen offenbar freinehmen. Ökonomen rechnen mit Produktivitätsverlusten von rund einer Milliarde Dollar. Während US-Unternehmen Ausfälle fürchten, winken der Spieleindustrie Rekordeinnahmen. Besonders profitieren könnte Großbritannien.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
02.11.2026 13:13
Lesezeit: 7 min
GTA 6 legt Amerikas Wirtschaft lahm: Wer vom Milliarden-Geschäft profitiert
Der mit Spannung erwartete Verkaufsstart von GTA 6 könnte die amerikanische Wirtschaft erheblich beeinträchtigen. (Bild: Rockstar/dpa)

Im Folgenden:

  • Warum der Verkaufsstart von GTA 6 die US-Wirtschaft fast eine Milliarde Dollar kostet.
  • Wie Publisher Take-Two trotz prognostizierter Rekordverkäufe an der Börse unter Druck gerät.
  • Weshalb ein erheblicher Teil der Wertschöpfung des Milliardengeschäfts nach Großbritannien fließt.

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