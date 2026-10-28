Technologie

Chinas KI-Blase platzt: Technologieunternehmen verlieren 480 Milliarden Dollar

Chinas Markt für künstliche Intelligenz (KI) befindet sich in einer starken Korrekturphase. Innerhalb von weniger als vier Monaten haben die Aktien führender KI- und Halbleiterunternehmen rund 40 Prozent ihres Wertes verloren, ihre Marktkapitalisierung ist um 480 Milliarden US-Dollar gesunken.
Autor
avtor
Tadeusz Stasiuk
28.10.2026 11:24
Lesezeit: 2 min
Chinas KI-Blase platzt: Technologieunternehmen verlieren 480 Milliarden Dollar
Chinas KI Markt verliert 480 Milliarden Dollar: Zweifel an Rentabilität und US Maßnahmen belasten Tech Aktien. Erfahren Sie die Hintergründe für Anleger (iStock/ KanawatTH). Foto: KanawatTH

Im Folgenden:

  • Warum Chinas KI-Branche binnen weniger Monate 480 Milliarden Dollar an Wert verlor.
  • Welche Faktoren den Einbruch bei chinesischen Halbleiter- und Robotik-Aktien auslösten.
  • Wie die anhaltend hohe Bewertung chinesischer Tech-Firmen künftige Börsengänge und Finanzierungen belastet.

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