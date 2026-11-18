Gemischte Tendenz an der US-Börse

Der Handel an der Wall Street verlief am Mittwoch uneinheitlich, nachdem der Kursaufschwung von Nvidia im Anschluss an die jüngsten Quartalszahlen jäh gestoppt wurde.

Fünf der sogenannten „Magnificent Seven“-Aktien schlossen im Plus, wobei Amazon der größte Gewinner war, während Nvidia und Meta Verluste hinnehmen mussten.

Anleger rüsteten sich zudem für das Börsendebüt von Anthropic, das über Wohl und Wehe des Hypes um Künstliche Intelligenz entscheiden könnte.

Laut Jay Peters von NewEdge Wealth steht der Börsengang von Anthropic jedoch auf einem soliden Fundament. Er ergänzte, dass dies „angesichts der Schlüsselrolle des Unternehmens als Abnehmer von KI-Infrastruktur ein positives strukturelles Signal für das KI-Ökosystem“ wäre.

Fed-Signale und Entwicklung der Leitindizes

Marktteilnehmer analysierten zudem das Sitzungsprotokoll der jüngsten Tagung der US-Notenbank Fed. Daraus ging hervor, dass sich im Oktober fast alle Währungshüter einig waren, die Leitzinsen „in den kommenden Monaten“ höchstwahrscheinlich anheben zu müssen.

Der Dow Jones Industrial Average gab um 1,11 Prozent nach und schloss bei 50.198,05 Punkten, während der technologielastige Nasdaq Composite den Handel mit einem Plus von 0,42 Prozent bei 24.429,88 Zählern beendete.

Der breiter gefasste S&P 500 verlor unterdessen 0,23 Prozent auf 7.323,55 Punkte.

Die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen sank um 5,3 Basispunkte auf 5,067 Prozent, während die Rendite 30-jähriger Papiere ebenfalls um 5,3 Basispunkte auf 5,408 Prozent nachgab.

Starke Kursbewegungen bei den Einzelwerten

Nvidia-Papiere verloren 2,89 Prozent als Reaktion auf den am Dienstagabend vorgelegten Quartalsbericht. Dieser enthielt zwar eine besser als erwartet ausgefallene Umsatzprognose, bekräftigte jedoch zugleich, dass Jensen Huang nicht auf den Posten des CEO zurückkehren wird.

Die Aktien des Einzelhändlers Target legten um 4 Prozent zu, nachdem das Unternehmen besser als erwartet ausgefallene Quartalsumsätze vorgelegt und die Jahresprognose bereits zum dritten Mal in Folge angehoben hatte.

Die Papiere von Take-Two Interactive Software, der Muttergesellschaft des Spieleentwicklers Rockstar Games, verzeichneten einen Kurssprung von 6,2 Prozent. Auslöser war eine Welle positiver Rezensionen im Vorfeld der weltweiten Veröffentlichung von Grand Theft Auto VI.