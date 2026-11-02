Technologie

Einem Slowenen gehört die Domain spacex.si: Kann Elon Musk sie ihm einfach wegnehmen?

Tomaž Gojkošek aus Hajdina besitzt die Domain spacex.si seit 2021, während Musks Unternehmen eine deutlich ältere Marke hält. Wer hat die stärkere Rechtsposition und warum könnte der Versuch, die Domain zu verkaufen, riskant sein?
Autor
avtor
Dare Hriberšek
02.11.2026 10:23
Lesezeit: 7 min
Einem Slowenen gehört die Domain spacex.si: Kann Elon Musk sie ihm einfach wegnehmen?
Ein Slowene besitzt die Domain spacex.si seit 2021. Welche Rechte SpaceX hat und warum eine Marke allein nicht ausreicht: die Rechtslage im Detail (Foto: dpa).

Im Folgenden:

  • Wie Elon Musks Konzern die slowenische Domain spacex.si ohne Gerichtsverfahren einfordern kann.
  • Welche drei rechtlichen Hürden SpaceX für eine erfolgreiche Übernahme der Internetadresse nachweisen muss.
  • Warum das Verkaufsangebot einer Domain als Beleg für eine böse Absicht gewertet werden kann.

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Dare Hriberšek

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Dare Hriberšek ist Autor bei Finance.si (dem slowenischen Partnerunternehmen des Bonnier-Verlags, zu dem auch die DWN gehören) und schreibt vor allem über Cybersecurity, digitale Risiken und IT-Sicherheit. Seine Beiträge behandeln unter anderem Hackerangriffe, Online-Betrug, Kryptografie, Sicherheitsvorfälle und den Umgang von Unternehmen mit digitalen Bedrohungen.

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