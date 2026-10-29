Technologie

Testbericht: Apples erstes faltbares iPhone ist ein kostspieliges, aber überzeugendes Debüt

Ich erinnere mich noch gut an die Reue, die ich beim Kauf des iPhone 3GS im Jahr 2009 empfand. Bis dahin hatte ich ein BlackBerry Pearl benutzt, aber das Design der frühen iPhones gefiel mir sehr. Also kaufte ich mir eines und bereute es fast sofort, als mir bewusst wurde, wie es ist, mit einem Touchscreen statt einer physischen Tastatur zu leben.