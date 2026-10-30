SpaceX-Domain in Slowenien: Kann Elon Musk einem Privatmann seine Internetadresse einfach wegnehmen?

Elon Musk könnte mit seinem Unternehmen SpaceX einen Rechtsstreit um die Internetadresse spacex.si auslösen. (Bild: Jacquelyn Martin/AP/dpa)

Elon Musk könnte mit seinem Unternehmen SpaceX einen Rechtsstreit um die Internetadresse spacex.si auslösen. (Bild: Jacquelyn Martin/AP/dpa) Foto: Jacquelyn Martin

Im Folgenden:

Streit um SpaceX-Domain: Ein Slowene besitzt die Adresse seit 2021Tomaž Gojkošek aus Hajdina besitzt die Domain spacex.si bereits seit 2021. Musks Unternehmen verfügt dagegen über eine wesentlich...

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