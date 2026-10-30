Wirtschaft

SpaceX-Domain in Slowenien: Kann Elon Musk einem Privatmann seine Internetadresse einfach wegnehmen?

Ein Slowene besitzt seit mehr als fünf Jahren die Internetadresse spacex.si. Doch Elon Musks Raumfahrtunternehmen verfügt über deutlich ältere Markenrechte. Kann der Milliardär die Domain einfach beanspruchen? Zwei aufsehenerregende Rechtsstreitigkeiten zeigen, wie schnell aus einer vermeintlich wertvollen Internetadresse ein juristisches Problem werden kann.
Autor
avtor
Dare Hriberšek
30.10.2026 07:30
Lesezeit: 17 min
SpaceX-Domain in Slowenien: Kann Elon Musk einem Privatmann seine Internetadresse einfach wegnehmen?
Elon Musk könnte mit seinem Unternehmen SpaceX einen Rechtsstreit um die Internetadresse spacex.si auslösen. (Bild: Jacquelyn Martin/AP/dpa) Foto: Jacquelyn Martin

Im Folgenden:

Streit um SpaceX-Domain: Ein Slowene besitzt die Adresse seit 2021Tomaž Gojkošek aus Hajdina besitzt die Domain spacex.si bereits seit 2021. Musks Unternehmen verfügt dagegen über eine wesentlich...

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Dare Hriberšek

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Dare Hriberšek ist Autor bei Finance.si (dem slowenischen Partnerunternehmen des Bonnier-Verlags, zu dem auch die DWN gehören) und schreibt vor allem über Cybersecurity, digitale Risiken und IT-Sicherheit. Seine Beiträge behandeln unter anderem Hackerangriffe, Online-Betrug, Kryptografie, Sicherheitsvorfälle und den Umgang von Unternehmen mit digitalen Bedrohungen.

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