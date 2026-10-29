Politik

Pflegeversicherung unter Druck: Linnemann schließt Leistungskürzungen nicht aus

Millionen Menschen in Deutschland sind auf Pflege angewiesen, gleichzeitig steigen die Kosten immer weiter. Gesundheitsminister Carsten Linnemann hält deshalb Einsparungen für notwendig und schließt auch Kürzungen bei Leistungen nicht aus.