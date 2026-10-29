Finanzen

Vonovia-Aktie rutscht ab: Vonovia muss Sparen und senkt Erwartungen für 2026 und 2028

Die Vonovia-Aktie steht am Donnerstag mächtig unter Druck. Der Immobilienkonzern nimmt seine Wachstumsziele zurück und will Investitionen nun strenger prüfen. Es gibt aber auch gute Vonovia-News.
Autor
avtor
Markus Gentner
29.10.2026 11:31
Aktualisiert: 29.10.2026 11:31
Lesezeit: 10 min
Vonovia-Aktie rutscht ab: Vonovia muss Sparen und senkt Erwartungen für 2026 und 2028
Die Vonovia-Aktie rutscht in die Verlustzone: Anleger reagieren enttäuscht auf die Prognosesenkung. (Bild: dpa)

Vonovia-Aktie unter Druck: Vonovia senkt Erwartungen für 2026 und 2028

Vonovia erwartet für das laufende Jahr nur noch ein organisches Mietwachstum von rund 3,8 Prozent statt etwa vier Prozent. Das bereinigte operative Ergebnis, das Adjusted EBITDA Total, soll 2026 in der unteren Hälfte der bisherigen Bandbreite von 2,95 bis 3,05 Milliarden Euro liegen. Die aktualisierte Vonovia-Prognose enthält auch erstmals einen Ausblick auf 2027 und korrigierte Ziele für 2028.

Besonders bemerkenswert ist der Blick über das laufende Jahr hinaus. Für 2028 rechnet das Unternehmen nur noch mit ungefähr 4,5 Prozent organischem Mietwachstum, nachdem zuvor rund fünf Prozent angestrebt worden waren. Das geplante Investitionsvolumen für 2026 sinkt von etwa 1,4 auf 1,3 Milliarden Euro. Damit gibt der Vorstand einen Teil der bisherigen Wachstumsambitionen zugunsten des Liquiditätsschutzes auf.

Bei den Vergleichen ist Genauigkeit nötig: Die Bandbreite für das bereinigte EBITDA 2026 bleibt bestehen. Vonovia erwartet lediglich einen Wert in deren unterer Hälfte. Für den operativen freien Cashflow vor Veränderungen des Nettoumlaufvermögens ist die Aussage dagegen ausdrücklich schwächer geworden: Statt eines Ergebnisses auf Vorjahresniveau erwartet das Unternehmen nun einen moderat niedrigeren Wert.

Neunmonatszahlen zeigen den Zinsdruck

Vorläufigen Angaben zufolge stieg das bereinigte EBITDA in den ersten neun Monaten 2026 auf 2,19 Milliarden Euro, nach 2,118 Milliarden Euro im Vorjahreszeitraum. Doch das bereinigte Ergebnis vor Steuern fiel von 1,460 auf 1,41 Milliarden Euro und das bereinigte Aktionärsergebnis ging von 1,201 auf 1,12 Milliarden Euro zurück.

Die Zahlen zeigen, warum bei einem hoch verschuldeten Immobilienkonzern die Ertragskennzahlen allein nicht genügen. Steigende Finanzierungskosten können zusätzliche operative Erträge aufzehren. Vonovia selbst berichtet, dass die Rendite eigener unbesicherter Anleihen mit achtjähriger Laufzeit seit der Eskalation des Nahostkonflikts um rund 140 Basispunkte gestiegen sei. Diese Angabe beschreibt eine Veränderung der Marktrendite, nicht automatisch einen gleich hohen Aufschlag für sämtliche bereits laufenden Kreditverträge.

Die börsenrechtliche Ad-hoc-Mitteilung stellt ausdrücklich klar, dass die vorläufigen Neunmonatszahlen noch nicht abschließend prüferisch durchgesehen wurden. Der vollständige Zwischenbericht ist für den 4. November angekündigt. Bis dahin sollten Anleger vorläufige Zahlen nicht mit geprüften Endergebnissen verwechseln.

Die EZB verstärkt den Druck auf Immobilienfinanzierung – und die Vonovia-Aktie

Das Zinsumfeld hat sich auch geldpolitisch verändert. Die Europäische Zentralbank erhöhte bei ihrer September-Sitzung die drei Leitzinsen um jeweils 0,25 Prozentpunkte. In den geldpolitischen Beschlüssen der EZB vom 10. September wurde der Einlagensatz auf 2,50 Prozent angehoben.

Ein höherer EZB-Einlagensatz bedeutet nicht, dass alle langfristigen Immobilienkredite sofort exakt im selben Umfang teurer werden. Für Anleiherenditen und langfristige Baufinanzierungen zählen außerdem Inflationserwartungen, Laufzeiten, Risikoaufschläge und die allgemeine Nachfrage nach Kapital. Genau diese Kombination erschwert Immobilienverkäufe und Projektfinanzierungen derzeit.

Für Vonovia entsteht ein doppelter Druck: Das Unternehmen muss teurere Finanzierungen berücksichtigen, während Käufer von Immobilien ebenfalls höhere Finanzierungshürden überwinden müssen. Geringere Transaktionsvolumina können die erwarteten Beiträge aus Wohnungsverkäufen und Projektentwicklung reduzieren.

Vonovia-Aktie: Aktuelle Analysteneinschätzungen und Kursziele

Am Donnerstag ist die Vonovia-Aktie im XETRA-Handel der Frankfurter Börse mächtig unter Druck geraten. Bei 15,73 Euro verlor die Vonovia-Aktie zeitweise mehr als 4,5 Prozent an Wert. Analysten raten dennoch zum Kauf der Vonovia-Aktie.

Die US-Bank JPMorgan beließ Vonovia mit einem Kursziel von 26 Euro auf "Overweight". Der Immobilienkonzern habe wie befürchtet wegen höherer Finanzierungskosten und eines schwächeren Transaktionsgeschäfts seine Ziele für eine Reihe von Finanzkennziffern gesenkt, schrieb Neil Green am Mittwoch. Obwohl die Aktie schon günstig sei, sei es schwer vorstellbar, dass die Anleger nun zugriffen. Es stehe die Frage im Raum, ob zum Schuldenabbau die Dividende gekürzt oder gestrichen werde.

Die Privatbank Berenberg strich hingegen das Kursziel für Vonovia nach der Prognosesenkung auf 23,00 Euro zusammen, die Einstufung bleibt weiterhin "Buy". Analyst Kai Klose berücksichtigte am Donnerstagmorgen neben der niedrigeren Ergebnisdynamik auch die höheren Marktzinsen in seinem Bewertungsmodell. Er bleibt aber bei seiner Kaufempfehlung angesichts des grundsätzlich robusten Vermietungsgeschäfts, das im ersten Halbjahr mit 87 Prozent den Löwenanteil des operativen Konzernergebnisses ausgemacht habe.

Weniger Neubau und vorläufiger Investitionsstopp

Als Reaktion will Vonovia seine Projektentwicklung strategisch überprüfen und künftig strengere Renditeanforderungen stellen. Neue sogenannte Manage-to-Green-Investitionen sollen zunächst ausgesetzt und Development-to-Hold-Projekte zurückgefahren werden. Das betrifft nicht automatisch sämtliche Modernisierungsmaßnahmen; laut Unternehmen bleiben gezielte Investitionen zur Erhaltung der Bestandsqualität und zur Dekarbonisierung möglich.

Der Konflikt zwischen kurzfristiger Bilanzstärke und langfristiger Entwicklung wird dadurch deutlicher. Wer heute weniger neue Wohnungen in den Bestand übernimmt oder weniger intensiv modernisiert, spart zunächst Kapital. Allerdings können daraus später geringere Mietsteigerungen und weniger neue Ertragsquellen resultieren. Vonovia verweist ausdrücklich darauf, dass geringere Investitionen das Zielwachstum für 2028 begrenzen.

Mietgeschäft stabil, Verschuldung weiter im Fokus

Die Nachfrage nach Mietwohnungen bleibt laut Konzern hoch, die Vermietungsquoten sind weiterhin stark. Auch Dienstleistungen rund um die bestehenden Immobilien entwickeln sich nach Unternehmensangaben positiv. Das federt Risiken ab, hebt aber die Belastungen im Finanzierungsergebnis nicht auf.

Vonovia hält an seinen Entschuldungszielen fest. Das Verhältnis von Nettoschulden zu EBITDA soll bis Ende 2028 unter das Zwölffache sinken. Zusätzlich strebt der Konzern einen Zinsdeckungsgrad deutlich über dem Dreifachen an. Das Verhältnis von Schulden zum Immobilienwert soll längerfristig ungefähr 40 Prozent erreichen; der konkrete Zeitplan ist angesichts vorsichtigerer Bewertungsannahmen anspruchsvoller geworden.

Für Anleger ist deshalb entscheidend, ob Verkäufe tatsächlich zu vernünftigen Preisen erfolgen, die laufenden Mieteinnahmen wachsen und die liquiden Mittel die geplanten Investitionen ermöglichen. Ein einzelner Handelstag der Vonovia-Aktie gibt darauf keine abschließende Antwort.

Vonovia-Aktie: Finanzkraft schlägt Wachstumsversprechen

Vonovia reagiert auf einen deutlich schwierigeren Kapitalmarkt, obwohl die Vermietung operativ vergleichsweise stabil bleibt. Die gesenkte Prognose für das Mietwachstum und der schwächere erwartete freie Mittelzufluss zeigen, dass höhere Finanzierungskosten nicht einfach durch steigende Mieten ausgeglichen werden. Besonders wichtig ist der Verzicht auf zusätzliche Projekte, der kurzfristig Liquidität schützen, langfristig aber Wachstum bremsen kann.

Die angekündigte Prüfung des Entwicklungsgeschäfts ist noch kein abgeschlossener Umbau. Für Anleger zählen deshalb die tatsächliche Verschuldung, der Zinsaufwand und die Qualität der Cashflows stärker als kurzfristige Kursschwankungen. Ob die neue Strategie trägt, werden erst die kommenden Berichte und Verkäufe zeigen.

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Markus Gentner

Markus Gentner ist seit 1. Januar 2024 Chefredakteur bei den Deutschen Wirtschaftsnachrichten. Zuvor war er zwölf Jahre lang für Deutschlands größtes Börsenportal finanzen.net tätig, unter anderem als Redaktionsleiter des Ratgeber-Bereichs sowie als Online-Redakteur in der News-Redaktion. Er arbeitete außerdem für das Deutsche Anlegerfernsehen (DAF), für die Tageszeitung Rheinpfalz und für die Burda-Tochter Stegenwaller, bei der er auch volontierte. Markus Gentner ist studierter Journalist und besitzt einen Master-Abschluss in Germanistik.

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