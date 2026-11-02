Wirtschaft

Welthandel zieht an: Chinas Containerboom könnte täuschen

Der weltweite Containerumschlag steigt im September kräftig. Vor allem chinesische Häfen treiben den Zuwachs. Doch ein Feiertagseffekt und hohe Energiekosten relativieren die positive Nachricht. Was das für Deutschlands Exporteure bedeutet.
Autor
avtor
Markus Gentner
02.11.2026 09:31
Aktualisiert: 02.11.2026 09:31
Lesezeit: 6 min
Welthandel zieht an: Chinas Containerboom könnte täuschen
Der Welthandel zieht im September kräftig an. (Bild: dpa) Foto: Christian Charisius

Im Folgenden:

  • Warum der weltweite Containerumschlag im September so stark steigt
  • Wie hoch der neue RWI-Containerumschlag-Index liegt
  • Wie Energiepreise die globalen Lieferketten beeinflussen

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Markus Gentner

Markus Gentner ist seit 1. Januar 2024 Chefredakteur bei den Deutschen Wirtschaftsnachrichten. Zuvor war er zwölf Jahre lang für Deutschlands größtes Börsenportal finanzen.net tätig, unter anderem als Redaktionsleiter des Ratgeber-Bereichs sowie als Online-Redakteur in der News-Redaktion. Er arbeitete außerdem für das Deutsche Anlegerfernsehen (DAF), für die Tageszeitung Rheinpfalz und für die Burda-Tochter Stegenwaller, bei der er auch volontierte. Markus Gentner ist studierter Journalist und besitzt einen Master-Abschluss in Germanistik.

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