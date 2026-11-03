Politik

US-Midterms 2026: Das Wichtigste zu den Kongresswahlen in den USA

Steigende Preise, politische Unzufriedenheit und ein tief gespaltenes Land: Die USA stehen vor entscheidenden Kongresswahlen. Für Donald Trump geht es um weit mehr als einige Parlamentssitze. Wie stark könnten die Midterms seine Präsidentschaft und die amerikanische Wirtschaft verändern?