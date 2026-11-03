Politik

US-Midterms 2026: Das Wichtigste zu den Kongresswahlen in den USA

Steigende Preise, politische Unzufriedenheit und ein tief gespaltenes Land: Die USA stehen vor entscheidenden Kongresswahlen. Für Donald Trump geht es um weit mehr als einige Parlamentssitze. Wie stark könnten die Midterms seine Präsidentschaft und die amerikanische Wirtschaft verändern?
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten, DPA
03.11.2026 06:43
Lesezeit: 8 min
US-Midterms 2026: Das Wichtigste zu den Kongresswahlen in den USA
Bei den US-Midterms 2026 steht für Donald Trump viel auf dem Spiel. (Bild: dpa) Foto: Julia Demaree Nikhinson

Im Folgenden:

  • Warum die US-Midterms 2026 Donald Trumps politische Zukunft entscheidend beeinflussen könnten.
  • Wie die Demokraten die knappe Mehrheit der Republikaner im Kongress gefährden.
  • Warum das Vertrauen in die politischen Institutionen der USA zunehmend schwindet.

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