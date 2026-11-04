Politik

Pleitewelle erwartet: Krankenhäuser fürchten neue Milliardenlöcher und Insolvenzen

Die Finanzlöcher deutscher Krankenhäuser werden immer tiefer: Eine Welle von Klinik-Insolvenzen wird erwartet. Um gegenzusteuern, wollen viele Häuser Personal abbauen. Das Sparpaket der Bundesregierung wird die finanzielle Not einer Umfrage unter Klinikchefs zufolge noch vergrößern.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten, DPA
04.11.2026 14:25
Lesezeit: 2 min
Pleitewelle erwartet: Krankenhäuser fürchten neue Milliardenlöcher und Insolvenzen
Wachsende Defizite: 2025 waren fast drei Viertel (73 Prozent) der deutschen Kliniken in den roten Zahlen. (Foto: dpa) Foto: Soeren Stache

Im Folgenden:

  • Warum das Sparpaket der Bundesregierung die Einnahmen der Krankenhäuser weiter schmälert.
  • Weshalb die Unternehmensberatung Roland Berger vor einer Welle von Klinik-Insolvenzen warnt.
  • Wie die Mehrheit der Krankenhäuser mit Stellenabbau auf die wachsenden Defizite reagiert.

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