Politik

Neue Angriffe auf Iran: Europas Rechnung ist bereits um 127 Milliarden Euro höher

Die geschlossene Straße von Hormus wird für Europa immer teurer. Nach Angaben von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen haben die EU-Staaten bislang 127 Milliarden Euro zusätzlich für fossile Energieimporte ausgegeben, ohne mehr Energie zu erhalten. Neue Angriffe auf Iran verschärfen die Unsicherheit, während Diesel, Gas und Kerosin massiv teurer werden.