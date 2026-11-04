Politik

Neue Angriffe auf Iran: Europas Rechnung ist bereits um 127 Milliarden Euro höher

Die geschlossene Straße von Hormus wird für Europa immer teurer. Nach Angaben von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen haben die EU-Staaten bislang 127 Milliarden Euro zusätzlich für fossile Energieimporte ausgegeben, ohne mehr Energie zu erhalten. Neue Angriffe auf Iran verschärfen die Unsicherheit, während Diesel, Gas und Kerosin massiv teurer werden.
Autor
avtor
Nataša Koražija
04.11.2026 09:38
Lesezeit: 6 min
Neue Angriffe auf Iran: Europas Rechnung ist bereits um 127 Milliarden Euro höher
Der Iran-Krieg treibt Energiekosten hoch: EU zahlt 127 Milliarden Euro mehr. (Bild: ChatGPT)

Im Folgenden:

  • Warum die Krise in der Straße von Hormus Europa bereits 127 Milliarden Euro kostet.
  • Weshalb die Großhandelspreise für Gas, Diesel und Kerosin massiv steigen.
  • Welche wirtschaftlichen Folgen die hohen Energiepreise für Europas Unternehmen und Verbraucher haben.

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Nataša Koražija

Zum Autor:

Nataša Koražija ist leitende Journalistin und Redakteurin bei der slowenischen Wirtschaftszeitung Casnik Finance und hat sich auf die Bereiche Energie, Umwelt, Infrastruktur und Logistik spezialisiert. 

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