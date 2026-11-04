Technologie

Digitale Souveränität: Wie Trump Europas Cloud-Abhängigkeit offenlegt

Europäische Unternehmen speichern ihre Daten in heimischen Rechenzentren und verlassen sich auf deren Sicherheit. Doch der US-amerikanische Cloud Act ermöglicht unter bestimmten Voraussetzungen auch den Zugriff auf Daten außerhalb der USA. Exoscale-Chef Matthias Nöbauer warnt vor einer weiteren Gefahr: Unternehmen machen sich von großen Technologieanbietern abhängig und können sich später nur schwer von ihnen lösen.