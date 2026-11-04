Technologie

Digitale Souveränität: Wie Trump Europas Cloud-Abhängigkeit offenlegt

Europäische Unternehmen speichern ihre Daten in heimischen Rechenzentren und verlassen sich auf deren Sicherheit. Doch der US-amerikanische Cloud Act ermöglicht unter bestimmten Voraussetzungen auch den Zugriff auf Daten außerhalb der USA. Exoscale-Chef Matthias Nöbauer warnt vor einer weiteren Gefahr: Unternehmen machen sich von großen Technologieanbietern abhängig und können sich später nur schwer von ihnen lösen.
Autor
avtor
Dare Hriberšek
04.11.2026 17:28
Lesezeit: 16 min
Digitale Souveränität: Wie Trump Europas Cloud-Abhängigkeit offenlegt
Donald Trump verschärft die Debatte über Europas digitale Souveränität und die Abhängigkeit von US-Cloud-Anbietern. (Bild: Pablo Martinez Monsivais/AP/dpa) Foto: Pablo Martinez Monsivais

Im Folgenden:

  • Warum europäische Daten trotz hiesiger Server unter den US Cloud Act fallen können.
  • Wie US-Hyperscaler europäische Unternehmen durch proprietäre Plattformdienste an sich binden.
  • Welche Rolle quelloffene KI-Modelle für die digitale Souveränität deutscher Unternehmen spielen.

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Dare Hriberšek

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Dare Hriberšek ist Autor bei Finance.si (dem slowenischen Partnerunternehmen des Bonnier-Verlags, zu dem auch die DWN gehören) und schreibt vor allem über Cybersecurity, digitale Risiken und IT-Sicherheit. Seine Beiträge behandeln unter anderem Hackerangriffe, Online-Betrug, Kryptografie, Sicherheitsvorfälle und den Umgang von Unternehmen mit digitalen Bedrohungen.

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