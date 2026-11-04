Politik

Machtkampf in Polen: Warum Investoren nervös werden könnten

Polizisten vor dem Verfassungsgericht, eine aufgebrochene Absperrung und ein Präsident, der sich mitten in einer nächtlichen Auseinandersetzung wiederfindet. In Polen eskaliert ein Machtkampf, der seit elf Jahren die Justiz belastet. Die Verfassungskrise wirft Fragen nach der politischen Stabilität des Landes auf und könnte langfristig auch Investoren, Unternehmen und europäische Partner treffen.