Wirtschaft

Luxusyachten im Stau: Liegeplätze werden zum Milliardenmarkt

Luxus auf hoher See, Parkplatznot im Hafen: Immer mehr Millionäre kaufen sich eine Yacht, doch die Zahl der Liegeplätze wächst kaum. Im Mittelmeer kostet eine einzige Nacht inzwischen bis zu 3.500 Euro. Während Superreiche um freie Plätze konkurrieren, entdecken Finanzinvestoren ein lukratives Milliardengeschäft.