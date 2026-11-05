Wirtschaft

Luxusyachten im Stau: Liegeplätze werden zum Milliardenmarkt

Luxus auf hoher See, Parkplatznot im Hafen: Immer mehr Millionäre kaufen sich eine Yacht, doch die Zahl der Liegeplätze wächst kaum. Im Mittelmeer kostet eine einzige Nacht inzwischen bis zu 3.500 Euro. Während Superreiche um freie Plätze konkurrieren, entdecken Finanzinvestoren ein lukratives Milliardengeschäft.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
05.11.2026 06:03
Lesezeit: 12 min
Luxusyachten im Stau: Liegeplätze werden zum Milliardenmarkt
Der Yacht-Boom bringt die Häfen im Mittelmeer an ihre Kapazitätsgrenzen: Liegeplätze werden knapper und teurer. (Bild: Luca Bruno/AP/dpa) Foto: Luca Bruno

Im Folgenden:

  • Wie knappe Liegeplätze die Übernachtungspreise im Mittelmeer auf bis zu 3.500 Euro treiben.
  • Warum Finanzinvestoren wie Blackstone den Markt für Luxusyachthäfen als Anlageklasse entdecken.
  • Welche regulatorischen Hürden den Ausbau von Marinas hemmen und das Angebot verknappen.

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