Politik

Midterms 2026: Doppelniederlage für Trumps Republikaner

Zwanzig Jahre hat es gedauert, jetzt ist es wieder passiert: Trumps Republikaner verlieren Repräsentantenhaus und Senat zugleich. Selbst in Texas, einer Hochburg der Partei, siegt ein Demokrat, der im Wahlkampf fragte: „Was würde Jesus tun?“ Der Präsident, der die Wahl zum Votum über sich selbst erklärt hatte, will davon nun nichts mehr wissen.