Politik

Midterms 2026: Doppelniederlage für Trumps Republikaner

Zwanzig Jahre hat es gedauert, jetzt ist es wieder passiert: Trumps Republikaner verlieren Repräsentantenhaus und Senat zugleich. Selbst in Texas, einer Hochburg der Partei, siegt ein Demokrat, der im Wahlkampf fragte: „Was würde Jesus tun?“ Der Präsident, der die Wahl zum Votum über sich selbst erklärt hatte, will davon nun nichts mehr wissen.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
04.11.2026 13:03
Lesezeit: 4 min
Midterms 2026: Doppelniederlage für Trumps Republikaner
Trumps Republikaner verlieren Repräsentantenhaus und Senat bei den Midterms 2026: Erfahren Sie die 3 Hauptgründe für den historischen Machtwechsel (Foto: dpa).

Im Folgenden:

  • Warum hohe Lebenshaltungskosten und der Iran-Krieg den Republikanern eine historische Doppelniederlage bescherten.
  • Wie Donald Trump nach dem Machtverlust im Kongress künftig verstärkt per Dekret regieren möchte.
  • Welche Handlungsspielräume die Demokraten nun bei Zöllen, Haushalt und Regierungsuntersuchungen besitzen.

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