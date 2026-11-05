Wirtschaft

Handwerk wird teurer: Steigende Kosten treffen bald auch die Kunden

Energie, Baustoffe, Löhne – die Kostenbelastung im Handwerk wächst und treibt die Preise nach oben. Warum der Aufschwung in der Gesamtwirtschaft im Handwerk nicht ankommt – und wer die steigenden Kosten am Ende trägt.