Wirtschaft

Raffinerien schließen: Warum sogar Hähnchen teurer werden

Europa verliert Raffinerien und damit einen Rohstoff, ohne den zahlreiche Industriezweige nicht auskommen. Die Schwefelknappheit lässt Preise explodieren, gefährdet Lieferketten und erreicht längst die Lebensmittelproduktion. Selbst Hähnchen, Autobatterien und Wein sind betroffen. Wie konnte es so weit kommen?