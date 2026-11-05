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Rheinmetall-Aktie unter Druck: Umsatz steigt stark, Prognose sinkt

Rheinmetall wächst kräftig und steigert Umsatz sowie operatives Ergebnis deutlich. Trotzdem senkt Deutschlands größter Rüstungskonzern seine Jahresprognose. Verzögerungen bei mehreren Projekten belasten die Erwartungen und schicken die Rheinmetall-Aktie zeitweise deutlich ins Minus.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten, DPA
05.11.2026 11:41
Lesezeit: 1 min
Rheinmetall-Aktie unter Druck: Umsatz steigt stark, Prognose sinkt
Rheinmetall steigert den Umsatz um 38 Prozent, senkt aber die Jahresprognose. Verzögerungen belasten die Aktie: Alle Hintergründe für Anleger (Foto: dpa).

Im Folgenden:

  • Warum Deutschlands größter Rüstungskonzern trotz Rekordwachstum seine Jahresprognose senkt.
  • Welche konkreten Projektverzögerungen die Rheinmetall-Aktie zweistellig ins Minus drückten.
  • Wie Konzernchef Armin Papperger die zweite Prognosesenkung dieses Jahres einordnet.

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