Wirtschaft

Haushalte in Deutschland schrumpfen bis 2050 – Osten besonders betroffen

Die Zahl der Privathaushalte in Deutschland könnte bis 2050 erstmals seit der Wiedervereinigung sinken. Nach Berechnungen des Statistischen Bundesamts hängt die Entwicklung vor allem von Geburtenrate, Lebenserwartung und Zuwanderung ab.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten, DPA
05.11.2026 15:20
Lesezeit: 1 min
Haushalte in Deutschland schrumpfen bis 2050 – Osten besonders betroffen
Bis 2050 sinkt die Zahl der Privathaushalte in Deutschland: Im Osten droht ein Minus von bis zu 12 Prozent. Erfahren Sie alle Zahlen der Prognose (Foto: dpa).

Im Folgenden:

  • Warum die Zahl der Privathaushalte bis 2050 erstmals seit der Wiedervereinigung sinkt.
  • Weshalb den ostdeutschen Flächenländern ein Rückgang von bis zu zwölf Prozent droht.
  • Wie die Zahl der Einpersonenhaushalte bei Menschen ab 60 Jahren deutlich steigt.

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