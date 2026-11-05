Wirtschaft

Klimaneutralität verfehlt: Allianz sieht Deutschland erst 2051 am Ziel

Deutschland, Europa und die Welt kommen beim Klimaschutz voran, aber nicht schnell genug. Nach Berechnungen der Allianz wird das Ziel der Klimaneutralität bis 2050 verfehlt. Auch das 1,5-Grad-Ziel gilt demnach praktisch als nicht mehr erreichbar.