Wirtschaft

Lufthansa in der Krise: Billigflieger sollen Gewinne retten

Steigende Treibstoffpreise, hohe Betriebskosten und die Folgen vergangener Streiks setzen Lufthansa zunehmend unter Druck. Trotz überraschend guter Quartalszahlen muss der Luftfahrtkonzern seine Gewinnprognose erneut senken. Während die Kernmarke schwächelt, sollen günstigere Tochtergesellschaften und eine Expansion nach Portugal neue Perspektiven eröffnen.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
06.11.2026 13:38
Aktualisiert: 06.11.2026 16:04
Lesezeit: 8 min
Lufthansa in der Krise: Billigflieger sollen Gewinne retten
Steigende Treibstoffkosten und hohe Betriebsausgaben belasten Lufthansa. Der deutsche Luftfahrtkonzern muss seine Gewinnprognose erneut senken. (Bild: Boris Roessler/dpa) Foto: Boris Roessler

Im Folgenden:

  • Warum muss Lufthansa ihre Gewinnprognose erneut senken?
  • Wie stark belasten steigende Treibstoffpreise den deutschen Luftfahrtkonzern?
  • Weshalb übertrifft Lufthansa trotz hoher Kosten die Erwartungen der Analysten?

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