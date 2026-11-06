Wirtschaft

Lufthansa in der Krise: Billigflieger sollen Gewinne retten

Steigende Treibstoffpreise, hohe Betriebskosten und die Folgen vergangener Streiks setzen Lufthansa zunehmend unter Druck. Trotz überraschend guter Quartalszahlen muss der Luftfahrtkonzern seine Gewinnprognose erneut senken. Während die Kernmarke schwächelt, sollen günstigere Tochtergesellschaften und eine Expansion nach Portugal neue Perspektiven eröffnen.