Brexit: Großbritannien sucht wieder die Nähe zur EU

Obwohl der neue britische Premierminister die Beziehungen zur Europäischen Union (EU) verbessern möchte, warnen Experten vor der Erwartung, dass Großbritannien in naher Zukunft in die europäische Familie zurückkehren könnte. Angesichts der sich verschlechternden geopolitischen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen dürfte es weiterhin kleinere Abkommen geben, die eine schrittweise Annäherung fördern. Das berichten unsere Kollegen von Verslo žinios.

Europa signalisiert bereits jetzt, dass es den Briten keinen einfachen Weg zurück versprechen würde. Auch in Großbritannien selbst ist die Frage einer Rückkehr politisch kompliziert. Beide Seiten machen keinen Hehl aus den Wunden, die der Brexit hinterlassen hat.

Die britische Mitte-links-Regierung der Labour-Partei spricht seit Langem über eine Wiederbelebung der Beziehungen zu Brüssel. In den vier Monaten seit seinem Amtsantritt als Premierminister hat Andy Burnham gegenüber Europa eine entschlossenere Haltung eingenommen. Er zeigt sich bereit, die politisch aufgeladene Brexit-Debatte neu aufzurollen und sich den rechten Parteien entgegenzustellen. Diese lehnen eine Revision des Referendumsergebnisses von 2016 und die Wiederherstellung engerer Beziehungen zu Europa vehement ab.

Im vergangenen Monat erklärte er sogar, er wünsche sich, dass Großbritannien noch zu seinen Lebzeiten wieder der EU beitrete. Allerdings fügte er sofort hinzu, dass dies nicht die Aufgabe des britischen Parlaments in seiner derzeitigen Zusammensetzung sei. Vor sieben oder acht Jahren beherrschte der Brexit sowohl in Großbritannien als auch in der Europäischen Union die Schlagzeilen. Doch die Welt hat sich unwiderruflich verändert.

Weder Großbritannien noch Brüssel mangelt es an Herausforderungen. Geopolitische Spannungen, Donald Trump, künstliche Intelligenz und die Konkurrenz aus China bestimmen die politische Agenda.

„Weniger als ein Prozent meiner Arbeit hat derzeit mit Großbritannien zu tun. Tatsächlich ist es wahrscheinlich noch weniger“, räumte ein EU-Diplomat gegenüber „Politico“ ein.

Brüsseler Beamte betonen, dass die Türen für weitere Gespräche stets offen stünden. Die Europäische Union sitzt jedoch längst nicht mehr am Telefon und wartet auf einen Anruf aus Großbritannien, wie es sich die Briten möglicherweise wünschen würden.

Brexit-Kosten: Wie teuer der EU-Austritt für die Briten ist

Ökonomen sind sich weitgehend einig, dass der Austritt aus der EU das wirtschaftliche Wachstumspotenzial Großbritanniens gebremst hat. Die Berechnungen reichen von zwei bis zu acht Prozent entgangenem Wachstum des Bruttoinlandsprodukts (BIP). Da die Regierung nach Möglichkeiten sucht, das Wirtschaftswachstum anzukurbeln, ist die EU als größter Handelspartner und Nachbar Großbritanniens zwangsläufig wieder Teil der Debatte geworden.

Nach ihrem Sieg bei den Parlamentswahlen 2024 versprach die Labour-Partei unter Führung von Burnhams Vorgänger Keir Starmer, den Brexit zum Erfolg zu machen. Starmers Strategie bestand darin, die Beziehungen zwischen Großbritannien und der EU durch begrenzte Abkommen und die Angleichung einzelner Vorschriften wiederzubeleben, um Handelshemmnisse abzubauen. Doch der technokratische und vorsichtige Ansatz des Politikers, sowohl gegenüber Europa als auch in anderen Politikbereichen, trug maßgeblich dazu bei, dass ihn seine Partei in diesem Sommer absetzte. An seine Stelle trat der deutlich selbstbewusstere Andy Burnham, der die Aufmerksamkeit der Medien genießt. X DWN-Wochenrückblick Weniger E-Mails, mehr Substanz: Der DWN-Wochenrückblick liefert 1x/Woche die wichtigsten Themen kompakt als Podcast. Für alle, deren Postfach überläuft. E-mail: * Kostenlos abonnieren » Ich habe die Datenschutzerklärung sowie die AGB gelesen und erkläre mich einverstanden.

Obwohl Burnhams Rhetorik in europäischen Fragen entschlossener geworden ist, habe sich sein tatsächlicher Ansatz gegenüber dem seines Vorgängers Starmer nicht im Geringsten verändert. Davon ist Anand Menon überzeugt, Professor am Londoner King’s College und Direktor der Denkfabrik „UK in a Changing Europe“.

Weitere Veränderungen in den Beziehungen zwischen Großbritannien und der EU seien unwahrscheinlich, ergänzte der Experte, sofern die Regierung nicht bereit sei, bei ihren „roten Linien“ Kompromisse einzugehen. Seine Einschätzung entspricht der Haltung des ehemaligen Brexit-Chefunterhändlers der EU, Michel Barnier. Dieser warnte in diesem Monat davor, dass Großbritannien sich nicht einfach diejenigen Elemente des europäischen Binnenmarkts aussuchen könne, die ihm gefielen.

Eine engere Zusammenarbeit in der Migrationspolitik, stärkere militärische Beziehungen und die Angleichung von Vorschriften in einigen anderen Bereichen gelten derzeit als Möglichkeiten, die Beziehungen zur EU auch ohne eine vollwertige Mitgliedschaft zu vertiefen.

Ungeachtet der euroskeptischen Rechten, die ohnehin kaum jemals für Labour stimmen dürfte, könnte sich das Versprechen eines erneuten EU-Beitritts bei den nächsten Wahlen tatsächlich als Vorteil für Burnham erweisen. Darauf wies Morgan Jones hin, stellvertretende Direktorin des Meinungsforschungsinstituts „Persuasion UK“.

„Umfragen zeigen, dass es enorme Unterstützung gäbe, wenn morgen die Möglichkeit bestünde, der EU zu den Bedingungen von 2016 wieder beizutreten“, sagte die Expertin gegenüber CNN. Sie ergänzte, dass dies auch für unterschiedliche Wählergruppen attraktiv sei, deren Stimmen die Labour-Partei benötige, um eine Mehrheit im Parlament zu erreichen. X Was wird Felix' nächster Investment-Schritt sein? Folgen Sie Felix' Portfolio. Analysen und Börsennachrichten für ein besseres Management Ihrer Finanzen. Melden Sie sich für den Newsletter an. E-mail: * Kostenlos anmelden » Ich habe die Datenschutzerklärung sowie die AGB gelesen und erkläre mich einverstanden.

Dasselbe lasse sich jedoch nicht über den Beitrittsprozess selbst sagen, fügte sie hinzu.

„Wir haben festgestellt, dass die Menschen die Aussicht auf Haushaltsbeiträge oder das mögliche Risiko eines Beitritts zur Eurozone abschreckt. Gleiches gilt für den Prozess an sich. Die Wähler sind dieses Themas sehr müde“, erklärte sie unter Verweis auf eine Untersuchung, die Persuasion gemeinsam mit einer EU-freundlichen Denkfabrik durchgeführt hatte.

Bislang hat der Versuch eines Neustarts der Beziehungen zwischen der EU und Großbritannien nur begrenzte Ergebnisse gebracht. Ende vergangener Woche einigten sich die Unterhändler beider Seiten auf ein Maßnahmenpaket, das die Beziehungen stärken soll.

Drei zentrale Vereinbarungen ermöglichen es, Grenzkontrollen für exportierte pflanzliche und tierische Produkte abzuschaffen, die Emissionshandelsmärkte der EU und Großbritanniens wieder miteinander zu verknüpfen und ein Mobilitätsprogramm für junge Menschen einzuführen. Dieses soll jungen Erwachsenen zwischen 18 und 31 Jahren ermöglichen, in den jeweils anderen Ländern zu leben, zu arbeiten und zu studieren.

Burnham zufolge könnten diese Vereinbarungen das britische Bruttoinlandsprodukt um bis zu 0,4 Prozent steigern und bürokratische Hürden für Lebensmittelexporteure beseitigen. Europaminister Hamish Falconer räumte gegenüber der BBC jedoch ein, dass Großbritannien bei der Umsetzung gezwungen sein werde, EU-Produktvorschriften zu übernehmen, ohne diese mitgestalten zu können.

Darin spiegelt sich ein alter Zielkonflikt wider: nationale Souveränität oder reibungsloser Handel. Dieser bildete die Grundlage für die jahrelangen hitzigen Brexit-Debatten. Die EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas erklärte vergangene Woche, die Europäische Union habe durch den Austritt Großbritanniens „viele Traumata“ erlitten. Anschließend warnte sie, dass mögliche künftige Verhandlungen nicht einfach sein würden. Die Gemeinschaft werde den Briten keine besondere Stellung einräumen, während die Ukraine und die seit Langem wartenden Staaten des Westbalkans bereits an die Tür der EU klopfen. Dieses Mal könnten die Briten zudem ein größeres Interesse an einer Mitgliedschaft haben als die Europäische Union selbst.

Einer neuen Studie zufolge würde eine Rückkehr in die EU der britischen Wirtschaft einen doppelt so starken Wachstumsschub verleihen wie eine Kompromisslösung nach dem Vorbild der Handelsbeziehungen zwischen der EU und der Schweiz. Letztere basieren auf einem einzigartigen Netzwerk bilateraler Branchenabkommen, das der Schweiz einen weitreichenden, aber selektiven Zugang zum europäischen Binnenmarkt ermöglicht, ohne Mitglied der Europäischen Union zu sein.

Eine Untersuchung der Denkfabrik „Productivity Institute“, über die die „Financial Times“ berichtete, ergab, dass der größte Teil des wirtschaftlichen Nutzens aus einer Erholung der Unternehmensinvestitionen resultieren würde, die eine Rückkehr in die EU anstoßen könnte.

Die Studie des Productivity Institute unter Leitung des Ökonometrikers Jun Du von der Universität Manchester kam zu dem Ergebnis, dass ein erneuter EU-Beitritt das britische Bruttoinlandsprodukt langfristig um bis zu 3,7 Prozent steigern könnte. Die gemeinsam mit dem Centre for Business Prosperity der Aston University erarbeitete Untersuchung errechnete zudem, dass eine Rückkehr in den europäischen Binnenmarkt unter ähnlichen Bedingungen wie für Norwegen oder die Schweiz etwa die Hälfte des BIP-Zuwachses bringen würde, den eine vollständige Rückkehr in die Europäische Union ermöglichen könnte.

Eine Zollunion mit der EU könnte das Bruttoinlandsprodukt um 1,26 Prozent steigern. In sämtlichen Szenarien würde der wirtschaftliche Nutzen jedoch geringer ausfallen, sollte der prognostizierte Anstieg der Investitionen ausbleiben.

Die Analyse zeigte, dass das BIP-Wachstum auf den Abbau von Handelshemmnissen, beispielsweise Zollformalitäten und regulatorischen Hürden, sowie auf steigende Investitionen zurückzuführen wäre, die unter den Brexit-Folgen gelitten haben. Burnham erklärte, nach einer Bewertung der Ergebnisse des EU-Gipfels werde er „prüfen, ob Möglichkeiten bestehen, die Beziehungen zur Gemeinschaft langfristig weiterzuentwickeln“.

Der britische Regierungschef beabsichtigt, diese Pläne ungefähr zeitgleich mit seinem auf zehn Jahre angelegten Programm vorzustellen, das sich überwiegend innenpolitischen Fragen widmet. Dessen Veröffentlichung ist für den 17. Dezember vorgesehen.

„Was die nächsten Schritte betrifft, sollte Großbritannien zunächst seine eigenen Möglichkeiten prüfen und erst anschließend Verhandlungen mit der EU aufnehmen, nicht umgekehrt“, sagte ein EU-Diplomat gegenüber „Politico“.

Obwohl Burnham persönlich eine Rückkehr in die EU befürwortet, hat er sich zuletzt kaum dazu geäußert, ob er dieses Ziel tatsächlich verfolgen wird und wie es erreicht werden könnte.

Die einzige gute Nachricht für Burnham besteht darin, dass der Wunsch neuer Mitglieder nach einem Beitritt zu den geostrategischen Interessen der EU passt. Die Vertreter der Gemeinschaft machen jedoch deutlich, dass es dabei um „alles oder nichts“ gehen werde.

„Wir werden eine Entscheidung treffen müssen: Entweder treten wir dem Binnenmarkt und der Zollunion bei oder wir bleiben dort, wo wir sind. Wenn man sich die Abkommen Norwegens und der Schweiz genauer ansieht, stellt man fest, dass sie schrecklich sind. Die Debatte läuft also sehr schnell auf zwei Möglichkeiten hinaus: beitreten oder dort bleiben, wo wir sind“, erklärte Menon. Weiterlesen Ende des Brexit? Britischer Premier schließt Wiedereintritt in EU nicht aus

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Knappe Staatsfinanzen erschweren die Rückkehr in die EU

Mit Geld ließe sich die Europäische Union derzeit durchaus locken. Als EU-Mitglied war Großbritannien ein bedeutender Beitragszahler zum gemeinsamen Haushalt der Gemeinschaft. Gegenwärtig verfügt das Land jedoch nicht über allzu viel Geld, das es anbieten könnte.

„Wir brauchen mehr Geld“, antwortete der tschechische Premierminister Andrej Babiš im vergangenen Monat knapp auf die Frage, ob Großbritannien erneut der EU beitreten könnte.

Seit der globalen Finanzkrise befinden sich die britischen Staatsfinanzen dauerhaft in einer angespannten Lage. Die komplizierte Ausgabenpolitik Großbritanniens stößt im Ausland zudem nicht immer auf Verständnis.

Deshalb haben die EU-Unterhändler die Bereitschaft ihrer britischen Kollegen, Schecks zur Deckung bestimmter Ausgaben auszustellen, mehrfach falsch eingeschätzt. Dies führte im vergangenen Jahr zu einem erheblichen Rückschlag bei den Verhandlungen, als die Gespräche über eine britische Beteiligung am EU-Aufrüstungsprogramm SAFE überraschend an der Finanzierungsfrage scheiterten.

„Viele Menschen halten das für einen gewaltigen Fehlschlag“, sagte ein zweiter EU-Diplomat. Beide Seiten hatten sehr unterschiedliche Vorstellungen davon, wie der finanzielle Beitrag Großbritanniens aussehen könnte.

Zumindest in einem Punkt stimmen beide Seiten jedoch überein: Der konfliktreiche Brexit-Prozess hat auf beiden Seiten Narben hinterlassen. Die Reaktionen der EU auf britische Bemühungen um engere Beziehungen sollten daher mit Vorsicht betrachtet werden. Allzu große oder zumindest schnelle Veränderungen sind nicht zu erwarten.

Um Großbritannien aus seiner wirtschaftlichen Schwächephase seit dem Brexit herauszuführen, müssen sowohl Brüssel als auch die erschöpften Wähler davon überzeugt werden, dass das Aufreißen alter Wunden die damit verbundenen Unannehmlichkeiten wert ist. Derzeit lässt sich festhalten, dass sich die Briten nur langsam auf engere Beziehungen zur Europäischen Union zubewegen werden. Die Aussicht auf eine endgültige Rückkehr ist zwar wieder aufgeflammt, bleibt vorerst aber eine Frage der fernen Zukunft.

Bedeutung für Deutschland

Auch für die deutsche Wirtschaft ist eine Annäherung zwischen Großbritannien und der Europäischen Union von Bedeutung. Ein Abbau bürokratischer Handelshemmnisse könnte deutschen Exporteuren den Zugang zum britischen Markt erleichtern. Insbesondere Unternehmen mit grenzüberschreitenden Lieferketten könnten von harmonisierten Vorschriften und vereinfachten Zollverfahren profitieren. Eine stärkere wirtschaftliche Integration Großbritanniens könnte darüber hinaus die Wettbewerbsfähigkeit des europäischen Wirtschaftsraums stärken.

Der Brexit entwickelt sich zunehmend zu einer wirtschaftlichen und politischen Belastungsprobe für Großbritannien. Während Studien erhebliche Wachstumspotenziale durch eine erneute Annäherung an die EU erkennen lassen, stehen politische Vorbehalte, finanzielle Verpflichtungen und die Frage nationaler Souveränität einer schnellen Rückkehr entgegen. Kurzfristig dürften begrenzte Einzelabkommen die Beziehungen bestimmen. Ein vollständiger EU-Beitritt bleibt dagegen eine langfristige Perspektive.