Technologie

Der größte Kryptowährungsdiebstahl der Geschichte begann mit einem gefälschten Vorstellungsgespräch

Ein vermeintliches Vorstellungsgespräch, manipulierte Software und ein internes KI-System wurden der Kryptobörse Binance zum Verhängnis. Hacker erbeuteten digitale Vermögenswerte im Milliardenwert. Die Spur führt nach Nordkorea. Wie konnten die Angreifer trotz umfangreicher Sicherheitsmaßnahmen über Monate unbemerkt Zugriff auf entscheidende Systeme erlangen?