Brutale Woche für Tech-Branche endet mit kurzer Verschnaufpause, doch KI-Zweifel bleiben

Erholung an den Märkten nach turbulenter Woche

Eine Erholung bei den Chip-Aktien verlieh den US-Märkten Auftrieb, nachdem Schnäppchenjäger versuchten, den durch die Zwischenwahlen ausgelösten Kurseinbruch bei Technologieunternehmen zum Einstieg zu nutzen.

Analysten zufolge waren die Zuwächse am Freitag eher das Werk von Schnäppchenjägern als Zeichen eines Stimmungswandels, dass der Einbruch am Donnerstag nur ein kurzer Ausrutscher gewesen sei.

Vorerst hat sich der Ausverkauf nicht weiter zugespitzt, nachdem ein einziger Tag den Nasdaq um 2,5 Milliarden US-Dollar zurückgeworfen hatte.

Der technologielastige Nasdaq erholte sich um 1,09 Prozent, der S&P 500 stieg um 0,3 Prozent, während der Dow Jones Industrial Average um 0,5 Prozent nachgab.

Politische Faktoren und Erholung der Einzelwerte

Sorgen über eine mögliche Verlangsamung beim Bau von Rechenzentren nach den deutlichen Siegen der Demokraten im Repräsentantenhaus, im Senat und bei wichtigen Gouverneurswahlen hatten die Märkte am Donnerstag schwer belastet.

Im Freitags-Handel legten die Papiere von Micron Technology um 5 Prozent zu, nachdem sie am Donnerstag um 17 Prozent eingebrochen waren. Nvidia gewann nach einer 9-prozentigen Talfahrt am Vortag 3 Prozent hinzu und rückte für das Gesamtjahr wieder ins Plus.

Experten warnen vor Klumpenrisiken im Tech-Sektor

„Das Ausmaß der Einbrüche bei einigen der größten Marktwerte war beachtlich. Es unterstreicht jedoch auch das Klumpenrisiko, das sich an den US-Aktienmärkten aufgebaut hat“, sagte Stuart Clark, Portfoliomanager bei Quilter, gegenüber CNBC.

„Da eine relativ kleine Anzahl von Technologie- und Halbleiteraktien mittlerweile ein so hohes Gewicht hat, schlägt sich eine Schwäche dieser Titel schnell in spürbaren Verlusten für den Nasdaq und den S&P 500 nieder.“

Die Aktien der sogenannten „Magnificent Seven“ büßten allein am Donnerstag insgesamt 1 Billion US-Dollar an Marktkapitalisierung ein. Neben Nvidia verzeichneten am Freitag auch Tesla, Meta und Alphabet Gewinne.