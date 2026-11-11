Politik

Plastiksteuer vorerst vom Tisch - damit keine Mehreinnahmen für den Bundeshaushalt 2027

Eine neue Plastiksteuer sollte dem Bund Milliarden einbringen: Die SPD befürwortete eine solche Abgabe, CDU und Wirtschaft stellten sich dagegen. Einen Tag vor der Haushaltsbereinigungssitzung sagt die schwarz-rote Koalition die neue Steuer zumindestens für 2027 ab. Was ist der Auslöser?
Autoren
Mirell Bellmann, Deutsche Wirtschaftsnachrichten
11.11.2026 21:01
Lesezeit: 5 min
Plastiksteuer vorerst vom Tisch - damit keine Mehreinnahmen für den Bundeshaushalt 2027
Nächste Klatsche für Finanzminister Klingbeil: Plastiksteuer vorerst vom Tisch. (Foto: dpa)

Im Folgenden:

  • Wie hohe Einnahmen sich der Bund von der geplanten Plastiksteuer verspricht.
  • Warum mehr als 40 Wirtschaftsverbände den Stopp der neuen Abgabe fordern.
  • Weshalb das Vorhaben trotz eingeplanter Milliarden im Bundeshaushalt 2027 wackelt.

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