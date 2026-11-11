Politik

Plastiksteuer vorerst vom Tisch - damit keine Mehreinnahmen für den Bundeshaushalt 2027

Eine neue Plastiksteuer sollte dem Bund Milliarden einbringen: Die SPD befürwortete eine solche Abgabe, CDU und Wirtschaft stellten sich dagegen. Einen Tag vor der Haushaltsbereinigungssitzung sagt die schwarz-rote Koalition die neue Steuer zumindestens für 2027 ab. Was ist der Auslöser?