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Vodafone Deutschland schwächelt: Umsatz wächst kaum, Gewinn sinkt

Vodafone Deutschland kommt geschäftlich nur langsam voran. Der Umsatz legt im ersten Halbjahr kaum zu, während das operative Ergebnis sinkt. Zugleich hat der Telekommunikationskonzern einen umfangreichen Stellenabbau angekündigt.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten, DPA
10.11.2026 20:00
Lesezeit: 2 min
Vodafone Deutschland schwächelt: Umsatz wächst kaum, Gewinn sinkt
Vodafone Deutschland streicht 2.300 Stellen: Das operative Ergebnis sinkt um 3,2 Prozent. Welche Faktoren den Konzern jetzt unter Druck setzen (Foto: dpa).

Im Folgenden:

  • Weshalb Vodafone Deutschland nach einem operativen Gewinnrückgang 2.300 Stellen streicht.
  • Wie die Glasfaser-Konkurrenz und gesetzliche Änderungen das Breitbandgeschäft von Vodafone belasten.
  • Warum der Umsatz im zweiten Quartal trotz eines leichten Kundenzuwachses im Mobilfunk sinkt.

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