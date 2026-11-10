Unternehmen

Ahoi Steffen Henssler: Vier Restaurants insolvent, 80 Arbeitsplätze betroffen – wie es weitergeht

Vier Restaurants der Marke „Ahoi Steffen Henssler“ stehen vor einer ungewissen Zukunft. Die gemeinsame Betreibergesellschaft hat einen Insolvenzantrag in Eigenverwaltung gestellt. Rund 80 Beschäftigte sind betroffen, die Lokale sollen zunächst geöffnet bleiben. Entscheidend ist die Unterscheidung zwischen dem insolventen Betreiber und der gesamten Restaurantmarke.
Autor
avtor
Markus Gentner
10.11.2026 15:42
Aktualisiert: 10.11.2026 15:42
Lesezeit: 6 min
Ahoi Steffen Henssler: Vier Restaurants insolvent, 80 Arbeitsplätze betroffen – wie es weitergeht
Insolvenz bei Ahoi: Vier Standorte in Kiel, Bonn, Wendtorf und Otterndorf sind betroffen. (Bild: ChatGPT)

Im Folgenden:

  • Warum der Ahoi-Betreiber einen Insolvenzantrag stellte
  • Welche Restaurants von der Insolvenz konkret betroffen sind
  • Wann eine Entscheidung zur Sanierung fallen könnte

'Registrieren Sie sich für den vollen Zugang mit einem Benutzernamen oder melden Sie sich an, wenn Sie bereits einen haben.

  • Der Artikel ist für registrierte Benutzer kostenlos.

  • Mit einem Benutzernamen können Sie diesen Artikel kostenlos lesen.

    Registrieren Sie einen kostenlosen Benutzernamen oder melden Sie sich mit einem vorhandenen an.

 

X

DWN-Wochenrückblick

Weniger E-Mails, mehr Substanz: Der DWN-Wochenrückblick liefert 1x/Woche die wichtigsten Themen kompakt als Podcast. Für alle, deren Postfach überläuft.

E-mail: *

Ich habe die Datenschutzerklärung sowie die AGB gelesen und erkläre mich einverstanden.

avtor1
Markus Gentner

Markus Gentner ist seit 1. Januar 2024 Chefredakteur bei den Deutschen Wirtschaftsnachrichten. Zuvor war er zwölf Jahre lang für Deutschlands größtes Börsenportal finanzen.net tätig, unter anderem als Redaktionsleiter des Ratgeber-Bereichs sowie als Online-Redakteur in der News-Redaktion. Er arbeitete außerdem für das Deutsche Anlegerfernsehen (DAF), für die Tageszeitung Rheinpfalz und für die Burda-Tochter Stegenwaller, bei der er auch volontierte. Markus Gentner ist studierter Journalist und besitzt einen Master-Abschluss in Germanistik.

Untersuchungen zeigen: Russland dominiert den weltweiten Bau von Atomreaktoren
DWN
Wirtschaft
Wirtschaft Untersuchungen zeigen: Russland dominiert den weltweiten Bau von Atomreaktoren
10.11.2026

Russland nimmt beim weltweiten Ausbau der Atomkraft eine führende Rolle ein. Laut einer aktuellen Untersuchung baut der Staatskonzern...

Mehr Unsicherheit für Arbeitnehmer: Reiche drängt auf Lockerung beim Kündigungsschutz
DWN
Wirtschaft
Wirtschaft Mehr Unsicherheit für Arbeitnehmer: Reiche drängt auf Lockerung beim Kündigungsschutz
10.11.2026

Für Arbeitnehmer könnten die von Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche geforderten Reformen spürbare Folgen haben. Sie spricht...

Cinkarna Celje vor den Zahlen: Wird Europas Titandioxid-Markt endlich zum Kurstreiber?
DWN
Finanzen
Finanzen Cinkarna Celje vor den Zahlen: Wird Europas Titandioxid-Markt endlich zum Kurstreiber?
10.11.2026

Cinkarna Celje produziert einen Rohstoff, der in Farben, Lacken und zahlreichen Industrieprodukten steckt. Doch trotz europäischer...

Nvidia-Aktie unter Druck: Muss Jensen Huang gehen?
DWN
Wirtschaft
Wirtschaft Nvidia-Aktie unter Druck: Muss Jensen Huang gehen?
10.11.2026

Jensen Huang hat Nvidia zum wertvollsten Unternehmen der Welt gemacht. Nun erschüttern eine außereheliche Affäre und mutmaßliche...

Ahoi Steffen Henssler: Vier Restaurants insolvent, 80 Arbeitsplätze betroffen – wie es weitergeht
DWN
Unternehmen
Unternehmen Ahoi Steffen Henssler: Vier Restaurants insolvent, 80 Arbeitsplätze betroffen – wie es weitergeht
10.11.2026

Vier Restaurants der Marke „Ahoi Steffen Henssler“ stehen vor einer ungewissen Zukunft. Die gemeinsame Betreibergesellschaft hat einen...

Rentenbeiträge unter Druck: Reserve der Rentenkasse schrumpft
DWN
Politik
Politik Rentenbeiträge unter Druck: Reserve der Rentenkasse schrumpft
10.11.2026

Die finanzielle Lage der gesetzlichen Rentenversicherung bleibt angespannt. Trotz besserer Konjunkturaussichten dürfte die Reserve der...

Deutsche Wirtschaft ohne Schwung: Unternehmen bleiben 2027 pessimistisch
DWN
Wirtschaft
Wirtschaft Deutsche Wirtschaft ohne Schwung: Unternehmen bleiben 2027 pessimistisch
10.11.2026

Viele Unternehmen in Deutschland rechnen trotz zuletzt besserer Geschäfte nicht mit einem nachhaltigen Aufschwung im kommenden Jahr. Eine...

KI verändert den Arbeitsmarkt: Nahles erwartet 800.000 wegfallende Jobs
DWN
Wirtschaft
Wirtschaft KI verändert den Arbeitsmarkt: Nahles erwartet 800.000 wegfallende Jobs
10.11.2026

Künstliche Intelligenz dürfte den deutschen Arbeitsmarkt in den kommenden Jahren erheblich verändern. BA-Chefin Andrea Nahles rechnet...