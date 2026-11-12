Finanzen

Chinas Goldhunger wächst stetig und ein Ende ist nicht in Sicht

Die Chinesische Volksbank kauft seit zwei Jahren kontinuierlich Gold. Dies ist die längste Kaufserie seit Beginn der Aufzeichnungen des World Gold Council im Jahr 2002. Allein im Oktober wurden fast 26 Tonnen Gold gekauft – der größte Kauf im laufenden Zyklus. Alles deutet darauf hin, dass Chinas offizielle Goldreserven bis Ende des Jahres die drittgrößten der Welt sein werden.