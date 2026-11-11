Finanzen

Goldpreis aktuell: Erholung über Marke von 4.000 Dollar – ist das die Trendwende?

Am Mittwochmorgen zeigt sich der Goldmarkt nach einem schwachen Dienstag wieder etwas fester. Der Handel bleibt von Zinsen, Inflationssorgen und institutioneller Nachfrage geprägt. Für Anleger zählt nicht nur der Kursanstieg, sondern auch die Frage, wie belastbar die Erholung ist.
Autor
avtor
Markus Gentner
11.11.2026 09:07
Lesezeit: 2 min
Goldpreis aktuell: Erholung über Marke von 4.000 Dollar – ist das die Trendwende?
Der Goldpreis erholt sich auf mehr als 4.050 Dollar. (Bild: ChatGPT)

Goldpreis aktuell: Gold erholt sich am Mittwochmorgen – Zinserwartungen bleiben ein Belastungsfaktor

Am Mittwochmorgen überschritt der Goldpreis zeitweise die Marke von 4.060 US-Dollar je Feinunze. Das entspricht einem Plus von annähernd 0,8 Prozent gegenüber dem Schlusskurs des Vortages. Überraschend hohe US-Inflationsdaten für Oktober hatten am Dienstag für einen Kurssturz beim gelben Edelmetall gesorgt. Die Erwartungen einer weiteren geldpolitischen Straffung wurden dadurch verstärkt.

Der Goldpreis reagiert auf die Entwicklung amerikanischer Staatsanleiherenditen und des US-Dollars. Da das Edelmetall keine laufenden Zinsen abwirft, können höhere Renditen seine relative Attraktivität verringern. Ein stärkerer Dollar macht Käufe außerhalb der Vereinigten Staaten häufig teurer. Solche Zusammenhänge erklären die Marktrisiken, beweisen aber keine eindeutige Ursache für jede kurzfristige Kursbewegung.

Die Federal Reserve beließ den Leitzinskorridor am 28. Oktober bei 3,75 bis 4,00 Prozent. Zugleich erklärte die US-Notenbank, dass die Inflation erhöht bleibe. Die Goldpreis-Entwicklung hängt deshalb weiterhin stark davon ab, ob Anleger künftig sinkende oder länger hohe Zinsen erwarten.

Goldfonds bleiben eine wichtige Stütze

Trotz des schwierigen geldpolitischen Umfelds hält sich der Goldpreis bislang über der psychologisch und charttechnisch wichtigen Marke von 4.000 US-Dollar je Feinunze. Unterstützung erhält das Edelmetall insbesondere durch die anhaltend hohe Nachfrage der Zentralbanken sowie das Interesse institutioneller Anleger an sicheren Anlagen. Wie aus dem jüngsten Bericht des World Gold Council hervorgeht, stockten die Notenbanken ihre Goldreserven im dritten Quartal 2026 um netto 321 Tonnen auf. Das entspricht einem Anstieg von 42 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Seit Jahresbeginn summieren sich die Käufe damit auf 675 Tonnen und liegen sechs Prozent über dem entsprechenden Vorjahreswert.

Auch börsengehandelte Goldfonds verzeichneten im dritten Quartal wieder deutliche Zuflüsse. Insgesamt flossen 211 Tonnen in physisch besicherte Gold-ETFs, wodurch deren Bestände einen Rekordwert von 4.256 Tonnen erreichten.

Kurzfristig dürfte die weitere Entwicklung des Goldpreises allerdings maßgeblich von den US-Inflationsdaten und den geldpolitischen Entscheidungen der Federal Reserve abhängen. Sollten die Zinserwartungen weiter steigen und der US-Dollar an Stärke gewinnen, könnte die Unterstützung bei 4.000 Dollar erneut unter Druck geraten. Eine Entspannung bei den Anleiherenditen könnte dem zinslosen Edelmetall dagegen neuen Auftrieb verleihen.

Goldpreis-Prognose: Stabilisierung noch nicht gesichert

Beim Goldpreis stehen damit kurzfristige Schwankungen und längerfristiges Anlageinteresse nebeneinander. Als gelbes Edelmetall wird Gold häufig zur Diversifikation genutzt. Das schließt deutliche Tagesverluste nicht aus. Der Goldpreis kann selbst bei Zuflüssen in Fonds fallen, weil zahlreiche weitere Marktteilnehmer den Handel beeinflussen.

Für den Goldpreis bleibt die Rückkehr über 4.050 Dollar ein kurzfristig positives Signal. Ob daraus ein dauerhafter Aufwärtstrend entsteht, ist offen. Entscheidend werden weitere US-Konjunkturdaten, Anleiherenditen und Wechselkurse sein. Auch die Nachfrage nach börsengehandelten Goldprodukten könnte die mittelfristige Entwicklung prägen. Eine einzelne Kursmarke ist jedoch keine belastbare Kaufempfehlung. Der Goldpreis bleibt daher anfällig für neue Rückschläge.

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Markus Gentner

Markus Gentner ist seit 1. Januar 2024 Chefredakteur bei den Deutschen Wirtschaftsnachrichten. Zuvor war er zwölf Jahre lang für Deutschlands größtes Börsenportal finanzen.net tätig, unter anderem als Redaktionsleiter des Ratgeber-Bereichs sowie als Online-Redakteur in der News-Redaktion. Er arbeitete außerdem für das Deutsche Anlegerfernsehen (DAF), für die Tageszeitung Rheinpfalz und für die Burda-Tochter Stegenwaller, bei der er auch volontierte. Markus Gentner ist studierter Journalist und besitzt einen Master-Abschluss in Germanistik.

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