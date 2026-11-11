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Affäre von Nvidia-Chef mit China-Spionin? Wie Jensen Huang stürzen könnte

Das Unternehmen Nvidia ist zwar auf seinen Chef zugeschnitten und er kontrolliert viele Vorgänge in der Firma, aber er könnte dennoch abberufen werden, wenn die Affäre weiter eskaliert. Denn Jensen Huang hält nur 3,6 Prozent an Nvidia und besitzt kein Vetorecht. Welche Macht haben Anleger und Aufsichtsräte, wenn der CEO zur Belastung wird?