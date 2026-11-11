Unternehmen

Affäre von Nvidia-Chef mit China-Spionin? Wie Jensen Huang stürzen könnte

Das Unternehmen Nvidia ist zwar auf seinen Chef zugeschnitten und er kontrolliert viele Vorgänge in der Firma, aber er könnte dennoch abberufen werden, wenn die Affäre weiter eskaliert. Denn Jensen Huang hält nur 3,6 Prozent an Nvidia und besitzt kein Vetorecht. Welche Macht haben Anleger und Aufsichtsräte, wenn der CEO zur Belastung wird?
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten, DPA
11.11.2026 15:04
Lesezeit: 4 min
Affäre von Nvidia-Chef mit China-Spionin? Wie Jensen Huang stürzen könnte
Das FBI ermittelt gegen den CEO des Tech-Riesen Nvidia, nachdem bekannt geworden war, dass er eine außereheliche Affäre mit einer mutmaßlichen chinesischen Spionin gehabt hat. (Foto: dpa) Foto: Johannes Neudecker

Im Folgenden:

  • Warum der Nvidia-Chef kein Vetorecht besitzt.
  • Wer Jensen Huang aus dem Amt drängen könnten.
  • Welche Druckmittel die Führung Nvidias gefährden.

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