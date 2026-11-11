Finanzen

BASF-Aktie im Fokus: Polyisobuten ab 2027 mit Grünstrom – was hinter der Umstellung steckt

BASF will seine in Europa für externe Kunden hergestellten Polyisobutene ab Januar 2027 bilanziell vollständig mit Strom aus erneuerbaren Energien produzieren. Die Ankündigung betrifft einen wichtigen Rohstoff für Industrie und Verbraucherprodukte – für Anleger sind die Details entscheidend, die BASF-Aktie reagiere zunächst kaum auf die Nachricht.