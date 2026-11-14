Finanzen

Scalable startet ausschüttenden Welt-ETF: Was hinter der Null-Prozent-Gebühr steckt

Scalable Capital und DWS bringen eine ausschüttende Variante ihres Welt-ETFs auf den Markt. Der Fonds soll vierteljährlich Erträge auszahlen und bis Ende 2027 keine laufende Gesamtkostenquote berechnen. Für Anleger lohnt sich ein genauer Blick auf die Details.
Autor
avtor
Markus Gentner
14.11.2026 13:45
Lesezeit: 5 min
Scalable startet ausschüttenden Welt-ETF: Was hinter der Null-Prozent-Gebühr steckt
Scalable und DWS bringen eine ausschüttende Variante ihres Welt-ETFs. (Bild: ChatGPT)

Im Folgenden:

  • Was beim Scalable-Welt-ETF neu ist
  • Wie hoch die reguläre TER ist und wie lange sie bei 0,00 Prozent bleibt.
  • Worauf Anleger bei diesem Welt-ETF achten sollten.

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Markus Gentner

Markus Gentner ist seit 1. Januar 2024 Chefredakteur bei den Deutschen Wirtschaftsnachrichten. Zuvor war er zwölf Jahre lang für Deutschlands größtes Börsenportal finanzen.net tätig, unter anderem als Redaktionsleiter des Ratgeber-Bereichs sowie als Online-Redakteur in der News-Redaktion. Er arbeitete außerdem für das Deutsche Anlegerfernsehen (DAF), für die Tageszeitung Rheinpfalz und für die Burda-Tochter Stegenwaller, bei der er auch volontierte. Markus Gentner ist studierter Journalist und besitzt einen Master-Abschluss in Germanistik.

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