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DWN-Podcast Folge 51: Die Woche im Rückblick – KW 46

Unser neuer Podcast ist da: Die ganze Woche in wenigen Minuten. Der DWN-Wochenrückblick bringt die Themen, die zählen – eingeordnet, nicht nur aufgezählt.
Autor
avtor
Nicole Oppelt
13.11.2026 10:57
Lesezeit: 6 min
DWN-Podcast Folge 51: Die Woche im Rückblick – KW 46
DWN-Wochenrückblick Podcast KW 46 Folge 51 2026. (Bild: DWN)

Im Folgenden:

  • Warum immer mehr Deutsche auf der Suche nach Wirtschaftsdynamik nach Polen auswandern.
  • Wie Milliarden an Subventionen für die europäische Produktion von grünem Stahl wirkungslos versickern.
  • Weshalb Zentralbanken ihre physischen Goldbestände zum Schutz vor geopolitischen Sanktionen aufstocken.

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Nicole Oppelt
Nicole Oppelt ist seit dem 1. April 2007 im Unternehmen. Zunächst als Lektorin und Journalistin im Haus tätig, wechselte sie im Frühjahr 2017 auf die Position der Leitung des Leserservices. In dieser Funktion kümmert sie sich seither um alle Belange rund um die DWN – vom Abo-Management bis hin zu inhaltlichen Fragen der Leser. Sie ist außerdem weiterhin als Journalistin tätig. Ihr Fokus liegt seit mehr als 20 Jahren auf dem Resort Kultur. Seit mehr als zehn Jahren widmet sie sich außerdem dem Schwerpunkt Medizinjournalismus. Nicole Oppelt hat Germanistik und BWL studiert und besitzt einen Magisterabschluss.
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