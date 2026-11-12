Nvidia-Aktie bricht ein: CEO Jensen Huang tritt zurück – Untersuchung belastet Aktienkurs vor Quartalszahlen

Nvidia-Aktie stürzt ab: Vor den Zahlen am 17. November steigt nach dem Rücktritt von CEO Huang die Nervosität. (Bild: dpa)

Nvidia-Aktie stürzt ab: Vor den Zahlen am 17. November steigt nach dem Rücktritt von CEO Huang die Nervosität. (Bild: dpa) Foto: Gian Ehrenzeller

Nvidia-Aktie stürzt ab: Huang-Rücktritt belastet Anleger vor Quartalszahlen

Nvidia steht im Mittelpunkt einer Debatte über Unternehmensführung und nationale Sicherheit. Der Verwaltungsrat erklärte am 8. November, dass er Berichte über eine mögliche ausländische Einflussnahme auf Konzernchef Jensen Huang unabhängig untersuchen lassen werde. Damals sah das Gremium keinen Grund zu der Annahme, dass Unternehmensgeheimnisse oder die nationale Sicherheit beeinträchtigt wurden. Die Untersuchung soll dennoch alle verfügbaren Informationen berücksichtigen.

Am 10. November bestätigten die unabhängigen Mitglieder des Gremiums in einer weiteren Mitteilung, dass der frühere kommissarische US-Bundesanwalt Joon H. Kim und die Kanzlei Wachtell, Lipton, Rosen & Katz mit der Prüfung beauftragt wurden. Die Einsetzung externer Ermittler ist bestätigt. Sie beweist jedoch weder einen Geheimnisabfluss noch persönliches Fehlverhalten im Zusammenhang mit den untersuchten Sicherheitsfragen.

Nach einigen Tagen der Unsicherheit für Nvidia-Aktionäre ist nun klar: Nvidia-CEO Jensen Hunag räumt seinen Posten und tritt nach 33 Jahren an der Spitze des US-Chipgiganten zurück. Das Ende einer Ära und der Anfang eines schwer kalkulierbaren Führungsrisikos. Der Wert des Unternehmens hängt nicht nur von Chips und Software ab, sondern auch von Vertrauen in die langfristige Führung. Und für die NVIDIA-Aktie, die an der NASDAQ vorbörslich mehr als 10,6 Prozent einbüßt und bei annähernd 151 US-Dollar notiert, beginnt damit eine Phase ohne die schillernde Persönlichkeit, die das Nvidia seit der Gründung 1993 geprägt hat. Wie jetzt bekannt wurde, nahm der Verwaltungsrat den Rücktritt bereits am Mittwoch an.

Nach Huang-Rücktritt: Finanzchefin Kress übernimmt vorübergehend die Nvidia-Führung

Finanzchefin Colette Kress übernimmt laut Mitteilung interimistisch die Konzernführung und bleibt zugleich Finanzvorständin, bis ein Nachfolger oder eine Nachfolgerin gefunden ist. Der Verwaltungsrat prüft interne und externe Kandidaten. Kress verantwortet seit September 2013 die Finanzen und war zuvor fast 25 Jahre in Finanzpositionen tätig, unter anderem bei Cisco und Microsoft.

Neuer Verwaltungsratsvorsitzender ist Harvey C. Jones, seit 1993 Mitglied des Gremiums und erster Chair der Unternehmensgeschichte. Er rechnet mit einem reibungslosen Fortgang des Geschäftsbetriebs, der Kundenverpflichtungen und der Produktplanung.

Warum das operative Geschäft weiterhin stark ist

Die zuletzt veröffentlichten Nvidia-Zahlen zeigen außergewöhnliches Wachstum. Laut der offiziellen Bilanz für das zweite Quartal des Geschäftsjahres 2027 erreichte der Umsatz 96,2 Milliarden Dollar. Das entsprach einem Plus von 106 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Das Rechenzentrumsgeschäft erzielte 89,0 Milliarden Dollar und wuchs um 117 Prozent. Die Bruttomarge nach US-Rechnungslegung betrug 75 Prozent.

Diese Kennzahlen spiegeln die enorme Nachfrage nach Rechenleistung für künstliche Intelligenz. Sie sagen aber nichts darüber aus, wie sich die Geschäfte im noch nicht berichteten dritten Quartal tatsächlich entwickelt haben. Auch hohe Margen schützen eine Aktie nicht vor Kurseinbrüchen, wenn Anleger Risiken plötzlich höher bewerten.

Die Nachfrage nach KI-Infrastruktur ist zudem mit Investitionsentscheidungen großer Technologiekonzerne verbunden. Eine langsamere Expansion von Rechenzentren, Exportbeschränkungen oder stärkere Konkurrenz könnten die Wachstumsannahmen verändern. Für die Bewertung zählt deshalb nicht nur die bisherige Rekordserie, sondern vor allem ihre Nachhaltigkeit.

17. November wird zum nächsten Prüfstein

Nvidia hat den 17. November 2026 als Termin für den Bericht zum dritten Quartal des Geschäftsjahres 2027 angekündigt. Die Ergebnisse sollen gegen 13:20 Uhr pazifischer Zeit veröffentlicht werden; die Telefonkonferenz ist für 14 Uhr angesetzt. Finanzchefin Colette Kress soll vor dem Analystengespräch eine schriftliche Kommentierung bereitstellen.

In der vorherigen Prognose stellte Nvidia für das dritte Quartal 108 Milliarden Dollar Umsatz in Aussicht, mit einer Bandbreite von zwei Prozent. Die erwartete Bruttomarge lag bei etwa 74 Prozent. Umsätze mit Rechenzentrums-Rechenleistung aus China waren in dieser Prognose nicht berücksichtigt. Das zeigt, wie wichtig die geopolitischen Rahmenbedingungen bereits vor der aktuellen Untersuchung waren.

Für Anleger kommt es darauf an, ob die Nachfrage den hohen Erwartungen entspricht und wie sich die Profitabilität entwickelt. Zusätzlich werden Aussagen des Unternehmens zur Führungsstruktur und zum Stand der unabhängigen Untersuchung wichtig sein. Beide Themen können die Bewertung beeinflussen, müssen aber getrennt analysiert werden.

Nvidia-Aktie: Was Anleger bei der Kursentwicklung beachten sollten

Der Nvidia-Kurs kann auf neue Schlagzeilen stark reagieren. Einzelne Medienberichte über vorbörsliche Kursverluste sind jedoch keine verifizierte Schlussnotierung. Dieser Artikel nennt deshalb bewusst keinen ungeprüften aktuellen Aktienkurs. Für einen belastbaren Vergleich müssen Zeitpunkt, Handelsplatz und Währung übereinstimmen.

Deutsche Investoren tragen außerdem ein Wechselkursrisiko. Da die Aktie an der Nasdaq in US-Dollar gehandelt wird, kann sich die Rendite in Euro auch bei unverändertem Dollar-Kurs verändern. Wer die Aktie bewertet, sollte daher den Zeitpunkt der offiziellen Quartalszahlen, die Ergebnisse der Untersuchung, die Entwicklung der Bruttomarge und die Ausgaben der großen KI-Kunden gemeinsam beobachten.

Ein weiterer Punkt ist die Erwartungshaltung. Bei einem Unternehmen mit sehr starkem Wachstum kann selbst ein gutes Ergebnis enttäuschen, wenn Investoren noch mehr erwartet haben. Umgekehrt könnte eine klare offizielle Kommunikation zur Unternehmensführung Unsicherheit abbauen. Eine verlässliche kurzfristige Kursprognose lässt sich daraus derzeit nicht ableiten.