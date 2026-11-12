Finanzen

US-Marktbericht: Nvidia verliert an Glanz, während die Wall Street ins Rutschen gerät

Erfahren Sie, welche überraschenden Entwicklungen die US-Börsen erschüttern und wo Anleger jetzt neue Chancen sehen.
Autor
Bonnier Investor
12.11.2026 22:28
Lesezeit: 2 min
US-Marktbericht: Nvidia verliert an Glanz, während die Wall Street ins Rutschen gerät
Die US-Börsen spielen eine Schlüsselrolle für die weltweite Kapitalallokation. (Foto: Alexey_Fedoren/iStock) Foto: Alexey_Fedoren/iStock

Breiter Rückschlag an den US-Börsen

Die Wall Street hat am Donnerstag deutlich im Minus geschlossen. Sämtliche Hauptindizes beendeten den Handel tiefer, nachdem ein kräftiger Abverkauf bei Nvidia die Anleger infolge des überraschenden Rücktritts von Chief Executive Officer Jensen Huang verunsicherte.

Da KI- und Mega-Cap-Tech-Aktien einen Großteil der jüngsten Marktgewinne getrieben hatten, belasteten die Auswirkungen auch andere Chiphersteller sowie den PHLX Semiconductor Index und zogen den breit gefassten, technologielastigen Nasdaq mit nach unten.

Der Dow Jones Industrial Average verlor bis zur Schlussglocke 0,36 Prozent auf 52.297,09 Punkte, der S&P 500 fiel um 0,35 Prozent auf 7.592,40 Punkte und der Nasdaq gab um 0,39 Prozent auf 25.366,09 Punkte nach.

Beben beim Branchenprimus Nvidia

Die Aktien von Nvidia brachen am Donnerstag um 4,34 Prozent auf 166,19 US-Dollar ein. Dies verschärfte eine ohnehin schmerzhafte Woche für den Chipriesen, da die wachsende Unsicherheit über die Unternehmensführung und die Aussichten für Künstliche Intelligenz das Anlegervertrauen weiter belasteten.

Im frühen Handel war das Papier des Chipherstellers zeitweise um bis zu 14 Prozent eingebrochen, markierte den tiefsten Stand seit Juni 2025 und vernichtete bis zu 601 Milliarden US-Dollar an Marktkapitalisierung.

Einst der Liebling der Wall Street – getrieben von einer Quasi-Monopolstellung bei KI-Hardware und einem explosiven Gewinnwachstum – sieht sich Nvidia nun angesichts des zunehmenden Wettbewerbs und Zweifeln an der Nachhaltigkeit der KI-Ausgaben mit wachsender Skepsis der Anleger konfrontiert.

Finanzchefin Colette Kress wurde zur Interims-CEO ernannt, während das Unternehmen nach einer dauerhaften Nachfolge sucht.

In einem Interview mit dem Wall Street Journal im vergangenen November sagte Kress: „Um eine nachhaltige Führungsrolle und Position im Bereich KI-Computing aufzubauen, muss Amerika die Unterstützung jedes Entwicklers gewinnen und die bevorzugte Plattform für jedes kommerzielle Unternehmen sein – auch für jene in China.“

Die Turbulenzen bei Nvidia verstärken die wachsenden Sorgen über hochgesteckte Tech-Bewertungen und immense Ausgaben für die KI-Infrastruktur. Dies wirft neue Fragen hinsichtlich der Nachhaltigkeit des KI-Booms auf, der die jüngste Rallye an der Wall Street angetrieben hatte.

Neues Interesse an Marktkonkurrenten

Unterdessen widersetzten sich Alphabet und Amazon dem Abwärtstrend im Dow und legten bis zum Handelsschluss um 1,79 Prozent beziehungsweise 0,48 Prozent zu.

Die Kursgewinne bei Alphabet deuten darauf hin, dass Anleger sich von Nvidia abwenden und stattdessen auf Konkurrenten setzen, die gut aufgestellt sind, um sich einen größeren Anteil am Markt für KI-Hardware zu sichern.

Die maßgeschneiderten Tensor Processing Units (TPUs) von Alphabet, darunter die neu vorgestellten Systeme TPU 8tx und TPU 8i Max der achten Generation, stoßen offenbar auf erneutes Interesse als Alternativen für KI-Workloads in der Cloud.

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