Finanzen

Goldpreis aktuell: Edelmetall setzt zur Gegenbewegung an – Erholungsversuch bleibt fragil

Nach dem heftigen Kurseinbruch am Donnerstag setzt der Goldpreis am Freitagmorgen zu einer vorsichtigen Gegenbewegung an. Die Feinunze kämpft aber weiterhin mit der Marke um 3.900 US-Dollar. Hohe Energiepreise, Inflationsrisiken und die Aussicht auf langfristig hohe US-Zinsen prägen die Anlegerstimmung.
Autor
avtor
Markus Gentner
13.11.2026 08:16
Lesezeit: 5 min
Goldpreis aktuell: Edelmetall setzt zur Gegenbewegung an – Erholungsversuch bleibt fragil
Goldpreis erholt sich am Freitag etwas, doch die Erholung bleibt fragil. (Bild: ChatGPT)

Im Folgenden:

  • Was eine Feinunze am Freitagmorgen kostet
  • Inwiefern höhere Renditen die Nachfrage beeinflussen
  • Wo die nächste psychologische Kursschwelle beim Goldpreis aktuell liegt

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Markus Gentner

Markus Gentner ist seit 1. Januar 2024 Chefredakteur bei den Deutschen Wirtschaftsnachrichten. Zuvor war er zwölf Jahre lang für Deutschlands größtes Börsenportal finanzen.net tätig, unter anderem als Redaktionsleiter des Ratgeber-Bereichs sowie als Online-Redakteur in der News-Redaktion. Er arbeitete außerdem für das Deutsche Anlegerfernsehen (DAF), für die Tageszeitung Rheinpfalz und für die Burda-Tochter Stegenwaller, bei der er auch volontierte. Markus Gentner ist studierter Journalist und besitzt einen Master-Abschluss in Germanistik.

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