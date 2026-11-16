Finanzen

Goldpreis-Prognose: Ist Gold nach Trumps Niederlage wieder attraktiv?

Dass gelbe Edelmetall gilt als sicherer Hafen in Krisenzeiten. Doch trotz Iran-Krieg und politischer Turbulenzen ist der Goldpreis deutlich gefallen. Während Zentralbanken weiter kräftig zugreifen, halten sich andere Investoren zurück. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für den Einstieg oder drohen Anlegern weitere Verluste?
Autor
avtor
Petra Sovdat
16.11.2026 15:07
Lesezeit: 12 min
Goldpreis-Prognose: Ist Gold nach Trumps Niederlage wieder attraktiv?
Der Goldpreis ist trotz geopolitischer Krisen deutlich gesunken. Anleger stehen vor der Frage, ob das Edelmetall nun wieder eine Kaufchance bietet. (Bild: Sven Hoppe/dpa/dpa-tmn) Foto: Sven Hoppe

Im Folgenden:

  • Warum der Goldpreis trotz geopolitischer Turbulenzen und des Iran-Krieges deutlich eingebrochen ist.
  • Weshalb Zentralbanken weiterhin massiv Gold kaufen, während viele Finanzinvestoren zögern.
  • Wie die künftige US-Zinspolitik und Währungseffekte die Prognose für das Edelmetall bestimmen.

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Petra Sovdat

Zum Autor:

Petra Sovdat ist erfahrene Journalistin und Kommentatorin bei Finance.si, einem slowenischen Wirtschaftsmedium.

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