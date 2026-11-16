Finanzen

Nvidia-Aktie im Fokus: Wer ist Alice Huang, die mutmaßliche chinesische Spionin?

Wenige öffentliche Informationen, Lücken im Lebenslauf und ihr rätselhaftes Verschwinden befeuern die Spekulationen über Alice Huang. Die frühere Geschäftspartnerin des Nvidia-Gründers Jensen Huang soll nach Einschätzung amerikanischer Geheimdienste für China spioniert haben. Was ist über die Geschäftsfrau bekannt, deren Beziehung zu einem der mächtigsten Männer des Silicon Valley einen internationalen Skandal ausgelöst hat?
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
16.11.2026 05:55
Lesezeit: 11 min
Nvidia-Aktie im Fokus: Wer ist Alice Huang, die mutmaßliche chinesische Spionin?
Der Spionageverdacht rund um Nvidia und Alice Huang wirft Fragen zu chinesischer Einflussnahme, Exportkontrollen und möglichen Folgen für die Nvidia-Aktie auf. (Bild: Uncredited/TVBS/AP/dpa) Foto: Uncredited

Im Folgenden:

  • Warum Nvidia-Gründer Jensen Huang im Zuge der Spionageaffäre von seinem Amt zurücktritt.
  • Wie das Partnerunternehmen Megaspeed US-Exportbeschränkungen für Halbleiter nach China unterlaufen haben soll.
  • Weshalb US-Geheimdienste hinter der Beziehung eine gezielte Operation Pekings vermuten.

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