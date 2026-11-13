Finanzen

Bitcoin-Kurs aktuell unter 70.000 Dollar: ETF-Abflüsse setzen den Kryptomarkt unter Druck

Der Bitcoin-Kurs ist zum Wochenschluss deutlich unter die Marke von 70.000 Dollar gerutscht. Schwache Technologieaktien und Nettoabflüsse aus US-Bitcoin-ETFs belasten die Stimmung. Warum schnelle Kursprognosen riskant bleiben.
Autor
avtor
Markus Gentner
13.11.2026 11:12
Lesezeit: 6 min
Bitcoin-Kurs aktuell unter 70.000 Dollar: ETF-Abflüsse setzen den Kryptomarkt unter Druck
Bitcoin-Kurs unter Druck: ETF-Mittelströme und schwache Technologiewerte verschärfen die Lage. (Bild: ChatGPT)

Im Folgenden:

  • Warum der Bitcoin-Kurs aktuell so stark unter Druck steht
  • Warum Aktienverkäufe nicht automatisch zu Bitcoin-Verkäufen führen
  • Wann sich der Bitcoin-Kurs stabilisieren kann und wovon das abhängt

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Markus Gentner

Markus Gentner ist seit 1. Januar 2024 Chefredakteur bei den Deutschen Wirtschaftsnachrichten. Zuvor war er zwölf Jahre lang für Deutschlands größtes Börsenportal finanzen.net tätig, unter anderem als Redaktionsleiter des Ratgeber-Bereichs sowie als Online-Redakteur in der News-Redaktion. Er arbeitete außerdem für das Deutsche Anlegerfernsehen (DAF), für die Tageszeitung Rheinpfalz und für die Burda-Tochter Stegenwaller, bei der er auch volontierte. Markus Gentner ist studierter Journalist und besitzt einen Master-Abschluss in Germanistik.

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