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Investitionsstopp bei Mercedes: Warum der Vorstand deutsche Werke infrage stellt

Bei Mercedes-Benz spitzt sich der Konflikt um die Zukunft der deutschen Werke dramatisch zu. Der Autobauer kämpft mit hohen Kosten und schwachen Verkaufszahlen. Nun verschärft der Vorstand den Druck auf die Belegschaft. Doch wie weit wird das Management tatsächlich gehen?