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Investitionsstopp bei Mercedes: Warum der Vorstand deutsche Werke infrage stellt

Bei Mercedes-Benz spitzt sich der Konflikt um die Zukunft der deutschen Werke dramatisch zu. Der Autobauer kämpft mit hohen Kosten und schwachen Verkaufszahlen. Nun verschärft der Vorstand den Druck auf die Belegschaft. Doch wie weit wird das Management tatsächlich gehen?
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten, DPA
13.11.2026 13:23
Lesezeit: 7 min
Investitionsstopp bei Mercedes: Warum der Vorstand deutsche Werke infrage stellt
Mercedes-Benz verschärft den Streit um Werke. (Bild: dpa) Foto: Soeren Stache

Im Folgenden:

  • Wie die Absatzkrise in China den Druck auf den Autobauer erhöht.
  • Welche Folgen der Investitionsstopp für die deutschen Mercedes-Werke haben könnte.
  • Welche Rolle die günstigeren Produktionsbedingungen in Osteuropa spielen.

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