Finanzen

US-Börsenbericht: Nasdaq fällt am Freitag wegen anhaltender Nvidia-Verluste – Indizes auf Wochensicht jedoch im Plus

Erfahren Sie, welche dramatischen Entwicklungen die US-Märkte erschüttern und worüber in Washington hinter den Kulissen gestritten wird.
Autor
Bonnier Investor
13.11.2026 22:04
Lesezeit: 2 min
US-Börsenbericht: Nasdaq fällt am Freitag wegen anhaltender Nvidia-Verluste – Indizes auf Wochensicht jedoch im Plus
Bewegung an den US-Börsen prägt die Stimmung an den internationalen Finanzmärkten. (Foto: Domingo Saez Romero/iStock) Foto: Domingo Saez Romero/iStock

Technologie-Ausverkauf bremst die Erholung an der Wall Street

Die Aktien an der Wall Street gaben am Freitag nach, da eine sich verschärfende Krise beim Chip-Riesen Nvidia die Anleger verunsicherte und Technologiewerte nach unten zog – obwohl neue Inflationsdaten den Märkten etwas Erleichterung verschafften.

Der technologielastige Nasdaq Composite fiel um 0,9 Prozent, während der S&P 500 um 0,5 Prozent nachgab. Der Dow Jones Industrial Average blieb weitgehend unverändert.

Der Ausverkauf wurde von weiteren Verlusten bei Nvidia getrieben, deren Papiere am Freitag um mehr als 2 Prozent einbrachen. Damit setzte sich der Rückgang von über 4 Prozent aus der vorangegangenen Sitzung fort, der auf den dramatischen Abgang des von Skandalen erschütterten Gründers und Konzernchefs Jensen Huang gefolgt war.

Die Turbulenzen haben neue Fragen zur Führung und künftigen Ausrichtung eines der einflussreichsten Technologieunternehmen der Welt aufgeworfen, das im Zentrum des globalen Booms der künstlichen Intelligenz steht.

HSBC erhöhte am Freitag den Druck weiter und stufte die Nvidia-Aktie auf Halten herab – vor dem Hintergrund von Befürchtungen, dass das Papier einen schweren Stand haben könnte, bis das Unternehmen einen dauerhaften Nachfolger für Huang benennt.

Colette Kress, die langjährige Finanzvorständin von Nvidia, wurde zur interimistischen Vorstandsvorsitzenden ernannt, während der Verwaltungsrat des Unternehmens intern und extern nach einer Nachfolge sucht.

Inflationsdaten liefern gemischte Impulse für die Märkte

Die jüngsten Verluste überschatteten eine anfänglich positive Reaktion auf die US-Inflationsdaten, die zeigten, dass die Großhandelspreise im Oktober schwächer gestiegen waren als von Ökonomen erwartet.

Der Erzeugerpreisindex stieg im Monatsvergleich um 0,3 Prozent, während Prognosen von 0,4 Prozent ausgegangen waren.

Auf Jahressicht kletterte die Inflationsrate jedoch auf 6,5 Prozent – den höchsten Stand seit November 2022. Dies verdeutlicht den anhaltenden Preisdruck, mit dem die US-Wirtschaft konfrontiert ist.

Trotz der Rückgänge am Freitag blieben alle drei großen Wall-Street-Indizes auf Kurs, die Woche im Plus zu beenden.

Ein erneuter Ausverkauf bei Halbleiterherstellern belastete die Kurse und überschattete Inflationsdaten, die Befürchtungen hinsichtlich aggressiver Zinserhöhungen der US-Notenbank Federal Reserve gemildert hatten.

Ein Branchenindex für Chip-Riesen sackte um 3,6 Prozent ab, wobei Nvidia Corp. unter Sorgen über die eigene Zukunft nach dem Rauswurf von Jensen Huang litt.

Ein Kurseinbruch von 13 Prozent seit dem vergangenen Freitag steuerte die Aktie auf ihre schlechteste Woche seit April 2025 zu. Der Nasdaq 100 verlor 1,2 Prozent.

Die Schwäche im Technologiesektor zog den S&P 500 nach unten, obwohl die Mehrheit der darin enthaltenen Unternehmen Gewinne verzeichnete. Die Renditen zweijähriger US-Staatsanleihen fielen. Bitcoin rutschte unter die Marke von 70.000 US-Dollar.

Politischer Machtkampf um Exportkontrollen nach China

Unterdessen ist innerhalb der Regierung von Donald Trump ein bitterer Streit darüber entbrannt, dass nicht schärfer gegen Unternehmen vorgegangen wurde, die im Verdacht stehen, hochmoderne Nvidia-KI-Chips nach China umzuleiten.

US-Finanzminister Scott Bessent deutete am Freitag Spaltungen innerhalb der Regierung an und erklärte, sein Ministerium und andere Regierungsbehörden hätten seit Langem Beschränkungen gegen Megaspeed befürwortet – jenes Unternehmen, das im Zentrum des Spionage- und Sexskandals um den ehemaligen Nvidia-Chef Jensen Huang steht.

Bessent weigerte sich jedoch demonstrativ zu erklären, warum keine Beschränkungen eingeführt worden waren, und betonte, die Verantwortung liege bei Handelsminister Howard Lutnick.

„Das Handelsministerium ist zuständig, und Sie müssen dort nach den internen Abläufen fragen“, sagte Bessent gegenüber CNBC.

Seine Äußerungen folgen auf einen Bericht des Nachrichtenportals Axios, wonach Bessent Lutnick vergangene Woche bei einem Treffen im Situation Room des Weißen Hauses zur Rede gestellt und Auskunft darüber verlangt hatte, warum dieser sich strengeren Exportkontrollen – insbesondere gegen Megaspeed – widersetzt habe.

Laut Axios hat Lutnick wiederholt Bestrebungen blockiert, Beschränkungen gegen Unternehmen zu verhängen, die im Verdacht stehen, die fortschrittlichsten KI-Chips von Nvidia nach China zu schleusen.

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