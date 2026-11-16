Finanzen

Bitcoin-Kurs aktuell unter 65.000 US-Dollar: Die Gründe für den Rückfall nach der Wochenenderholung

Der Bitcoin-Kurs zeigt am Montagmorgen zum wiederholten Male eine sehr volatile Entwicklung und tendiert im frühen Handel unter der Mark von 65.00 US-Dollar. Nach dem Absturz bis auf annähernd 62.000 US-Dollar am Sonntag erholte sich der Markt zunächst, geriet zum Wochenstart jedoch wieder unter Druck. Fondsabflüsse und die US-Zinsperspektive bleiben wichtige Risikofaktoren.
Autor
avtor
Markus Gentner
16.11.2026 09:25
Lesezeit: 2 min
Bitcoin-Kurs aktuell unter 65.000 US-Dollar: Die Gründe für den Rückfall nach der Wochenenderholung
Der Bitcoin-Kurs tendiert am Montag um 64.800 Dollar. (Bild: ChatGPT)

Bitcoin-Kurs aktuell: Nach dem Absturz bleibt die Gegenbewegung fragil

Am Montag lag der Bitcoin-Kurs zum Start der europäischen Aktienmärkte bei rund 64.800 US-Dollar – gegenüber dem Schlusskurs des Vortages ein Verlust von 0,6 Prozent.

Der Bitcoin-Kurs hatte am Sonntag zwischenzeitlich die Marke von 62.000 Dollar berührt. Anschließend stieg die Notierung bis in den Bereich von 66.000 Dollar. Am Montag setzte sich die Erholung jedoch nicht geradlinig fort. Die Tagesspanne bei CoinGlass reichte zuletzt ungefähr von 64.476 bis 65.392 Dollar. Die Erholung vom Tief ist damit sichtbar, aber ein belastbarer Aufwärtstrend lässt sich daraus noch nicht ableiten. Der Bitcoin-Kurs verlor bereits am Freitag und Samstag kräftig.

ETF-Abflüsse belasten das Vertrauen in Kyptowährungen

Für den Bitcoin Kurs bleibt die Nachfrage über amerikanische Spotfonds entscheidend. Die Originalstatistik von Farside Investors verzeichnet für Freitag, den 13. November, Nettoabflüsse von 185,4 Millionen Dollar. Davon entfielen 143,5 Millionen Dollar auf BlackRocks IBIT und 41,9 Millionen Dollar auf Fidelitys FBTC. Es handelt sich um den letzten veröffentlichten US-Handelstag vor dem Wochenende; neue Montagszahlen liegen zu diesem Zeitpunkt noch nicht vor.

Der Bitcoin Kurs wird durch Fondsbewegungen nicht automatisch im gleichen Umfang verändert. Die Zahlen zeigen jedoch, dass ein bedeutender institutioneller Vertriebskanal zuletzt unter Verkaufsdruck stand. Eine nachhaltige Erholung dürfte leichter fallen, wenn die Abflüsse nachlassen und sich wieder breitere Nachfrage entwickelt.

US-Notenbank setzt dem Markt Grenzen

Auch die Zinsentscheidung der Federal Reserve bleibt relevant. Ende Oktober beließ sie den Zielkorridor bei 3,75 bis 4,00 Prozent und bezeichnete die Inflation weiterhin als erhöht. Zwei Mitglieder wollten die Zinsen sogar anheben. Das kann die Risikobereitschaft dämpfen, beweist aber keine einzelne Kursbewegung.

Die Kryptowährung steht deshalb vor einer Bewährungsprobe. Für die Bitcoin-Kursentwicklung ist kurzfristig entscheidend, ob der Markt die jüngsten Tiefs verteidigt und oberhalb von etwa 66.000 Dollar wieder Anschlusskäufe findet. Der BTC-Kurs bleibt stark schwankungsanfällig. Der Bitcoin Kurs könnte bei erneuter Schwäche die Zone um 62.000 Dollar testen; diese Bereiche sind Beobachtungsmarken und keine Kursprognosen.

Bitcoin-Kurs aktuell: Ein Rebound ist noch keine Trendwende

Bitcoin hat nach dem Einbruch am Wochenende einen Teil seiner Verluste aufgeholt, doch der Montag zeigt, wie fragil diese Erholung bleibt. Die jüngsten US-Fondsabflüsse sprechen für Zurückhaltung institutioneller Anleger. Zugleich lässt die Federal Reserve mit ihrem vergleichsweise hohen Zinskorridor wenig Raum für einfache Zinshoffnungen. Entscheidend ist nun nicht eine einzelne positive Handelsstunde, sondern die Frage, ob Käufer mehrere Tage lang höhere Notierungen durchsetzen. Die Zone um 62.000 Dollar bleibt als jüngstes Tief relevant; oberhalb von 66.000 Dollar könnte sich das Bild aufhellen. Bis dahin sollten Anleger erhebliche Schwankungen einkalkulieren und kurzfristige Ausschläge nicht überinterpretieren. Vorsicht bleibt deshalb weiterhin angebracht.

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Markus Gentner

Markus Gentner ist seit 1. Januar 2024 Chefredakteur bei den Deutschen Wirtschaftsnachrichten. Zuvor war er zwölf Jahre lang für Deutschlands größtes Börsenportal finanzen.net tätig, unter anderem als Redaktionsleiter des Ratgeber-Bereichs sowie als Online-Redakteur in der News-Redaktion. Er arbeitete außerdem für das Deutsche Anlegerfernsehen (DAF), für die Tageszeitung Rheinpfalz und für die Burda-Tochter Stegenwaller, bei der er auch volontierte. Markus Gentner ist studierter Journalist und besitzt einen Master-Abschluss in Germanistik.

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