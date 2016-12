Hacker stahlen Daten von einer Milliarde Yahoo-Nutzern

Kriminalität

Yahoo ist vor über drei Jahren Opfer eines weiteren beispiellosen Datendiebstahls geworden. Wie der Internet-Pionier am Mittwoch mitteilte, wurden im August 2013 insgesamt Daten von über einer Milliarde Nutzern geklaut. Einen so großen Datenklau hat es bislang noch nie gegeben. Den Angaben zufolge dürften Namen, E-Mail-Adressen, Telefonnummern, Geburtsdaten, Passwörter und in manchen Fällen Sicherheitsfragen und -antworten entwendet worden sein. In dem offenbar betroffenen System seien aber keine Konto- oder Kreditkarten gespeichert gewesen.

Yahoo geht zudem davon aus, dass der Vorfall nicht in Zusammenhang mit dem Hackerangriff von 2014 steht. Damals waren Daten von mindestens 500 Millionen Nutzerkonten entwendet worden. Die Bekanntmachung im September brachte die vereinbarte Milliardenübernahme des Internetgeschäfts durch Verizon in Gefahr. Die Führung des Telekomkonzerns teilte mit, zunächst die Auswirkungen des Vorfalls untersuchen zu wollen, bevor eine endgültige Entscheidung über die Übernahme gefällt werden sollte.

