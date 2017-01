Banken-Krise

Deutsche Bank: Rekord-Strafe – und kein Manager übernimmt Verantwortung

Die Schelte der US-Justizministerin an den Machenschaffen der Deutschen Bank lässt an Deutlichkeit nichts zu wünschen übrig. Allerdings übernimmt kein Manager Verantwortung. Die Mitarbeiter in den Filialen bekommen dagegen die Folgen zu spüren.