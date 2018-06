China investiert in öffentliche Blockchain

Ab sofort bieten wir unseren Lesern exklusiv einen neuen Service an:

TOP-Meldung

Chinesische Huobi Group investiert 100 Millionen Dollar in neue öffentliche Blockchain

Die öffentliche Blockchain wird „Huobi Chain“ heißen. Die Entwicklung wird 21 Monate dauern. Nach Abschluss wird Huobi die Online-Plattform für seine Operationen nutzen.

„Wir glauben an die dezentralisierte Zukunft, in der eine Form von autonomer Organisation die Unternehmen von heute ersetzen wird, sagte Gordon Chen, ein leitender Angestellter von Huobi, gegenüber Reuters in einer E-Mail.

„Wir sehen dies als ein großes Experiment. Wir denken auch, dass diese neue Welt eine neue finanzielle Infrastruktur braucht, und wir hoffen, dass Huobi Chain das sein wird“, fügte er hinzu.

In einer öffentlichen Blockchain gibt es keine zentrale Entität, die die Eingabe von Mitgliedern in das Netzwerk steuert, sodass jeder beitreten und konkurrieren kann, um Blöcke zur Blockchain hinzuzufügen.

Bei einer dezentralen autonomen Organisation wird die traditionelle Managementstruktur durch eine durch Computer-Code gemachte Organisation oder Firma ersetzt, die aus „intelligenten Verträgen“ oder selbstausführenden Transaktionen besteht.

Huobi hat im Mai einen Blockchain-Fonds im Wert von 1 Milliarde Dollar aufgelegt, der in Blockchain-Unternehmen investieren wird. Der Fonds wird sich hauptsächlich auf den chinesischen Markt konzentrieren und Start-ups finanzieren sowie die Forschung zu Blockchain-Technologien vorantreiben.

Weitere Meldungen

Neuester Enterprise-Player von SAP bietet Cloud-Blockchain-Dienste

SAP gab heute auf seiner Sapphire-Kundenkonferenz bekannt, dass es den SAP-Leonardo-Blockchain-Service allgemein verfügbar macht.

Dieser ist ein Cloud-Service, mit dem Unternehmen Anwendungen basierend auf digitaler Ledger-Technologie entwickeln können.

SAP geht bei der zugrundeliegenden Ledger-Technologie eine agnostische Herangehensweise ein, sei es das Open-Source-Hyperledger-Projekt, bei dem SAP ein Platin-Sponsor ist, MultiChain oder eine andere Blockchain- oder dezentralisierte Distributed-Ledger-Technologie.

Erster Lebenslauf auf Blockchain, um „falsche“ Lebensläufe zu verhindern

Der weltweit erste unveränderliche Lebenslauf, der auf einer Blockchain aufbaut, wurde kürzlich von einer Gruppe von Unternehmern und Workforce-Management-Veteranen ins Leben gerufen.

Die WorkID des Unternehmens verwendet die Blockchain-Technologie, um einen unveränderlichen Lebenslauf zu erstellen, der nur vertrauenswürdige, verifizierte Daten enthält.

Um die Notwendigkeit der Plattform zu verstärken, zitierte Kipman eine Studie der Personalberatungsfirma HireRight, die zeigt, dass Menschen auf ihren LinkedIn-Profilen lügen und eine bedeutende Mehrheit der Personalvermittler sagt, sie hätten einen Bewerber beim Lügen im Lebenslauf ertappt.

