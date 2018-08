Ökonom Krugman warnt vor Zusammenbruch der Kryptowährungen

TOP-Meldung

Nobelökonom Paul Krugman warnt vor Zusammenbruch der Kryptowährungen

Der Nobelpreisträger und Wirtschaftswissenschaftler Paul Krugman hat in einer am 31. Juli veröffentlichten Stellungnahme in der New York Times erneut seine Skepsis gegenüber dem Wert von Kryptowährungen zum Ausdruck gebracht.

Krugman, der 2008 den Nobelpreis für Wirtschaftswissenschaften erhielt, nennt sich einen „Krypto-Skeptiker“ und kritisiert die hohen Transaktionskosten sowie das „Fehlen von Tethering“ im Zusammenhang mit Kryptowährungen.

„Anstelle von Geld, das mit einem Mausklick erzeugt wird, haben wir Geld, das durch ressourcenintensive Berechnungen gewonnen werden muss… Mit anderen Worten, Kryptowährungs-Enthusiasten feiern den Einsatz modernster Technologie, um das Geldsystem 300 Jahre zurück zu versetzen.“

In Bezug auf den Mangel an „Tethering“ sagte Krugman, dass ein „totaler Zusammenbruch“ eine echte Möglichkeit sei. „Wenn Spekulanten einen kollektiven Moment des Zweifels hätten und plötzlich fürchteten, dass Bitcoins wertlos sind, dann würden Bitcoins plötzlich wertlos.“

Der Ökonom bemerkt weiter, dass es in der Zukunft zwar ein „potenzielles Gleichgewicht“ gibt, in dem aber nur Bitcoin – aus allen Kryptowährungen – lediglich für „Schwarzmarkttransaktionen und Steuerhinterziehung“ überlebt, werde wahrscheinlich „die ganze Sache zusammenbrechen“.