Student wegen Millionen-Diebstahls von Kryptowährungen angeklagt

Student angeklagt wegen Diebstahls von 5 Mio. Dollar in Krypto mittels „SIM-Jacking“

Am 12. Juli verhaftete die kalifornische Polizei einen College-Studenten, der beschuldigt wurde, Teil einer Gruppe von Kriminellen zu sein, die für den Diebstahl von mehr als 5 Millionen Dollar an Kryptowährungen verantwortlich waren. Die Kriminellen nutzten dabei die zunehmend vorherrschende Technik des „SIM Jackings“.

Ortiz wurde am internationalen Flughafen von Los Angeles verhaftet, als er auf dem Weg nach Europa eine Gucci-Tasche anzog, die vermutlich mit gestohlenem Geld bezahlt wurde. Der 20-Jährige sieht sich nun 28 Anklagen gegenüber, darunter 13 Hackerangriffe, 13 Fälle von Identitätsdiebstahl und 2 Fälle von Großdiebstahl. Er befindet sich derzeit im Gefängnis und wartet auf seine Anhörung am 9. August. Seine Kaution wurde auf 1 Million Dollar festgesetzt.

Das sogenannte SIM-Swapping besteht darin, einen Provider wie T-Mobile dazu zu bringen, die Telefonnummer des Opfers auf eine vom Kriminellen kontrollierte SIM-Karte zu übertragen. Sobald die Betrüger die Telefonnummer erhalten haben, können sie die Passwörter des Opfers zurücksetzen und in dessen Online-Konten einbrechen. Kryptowährungskonten sind dabei verbreitete Ziele.

Mehrere der noch zu identifizierenden Opfern nahmen im Mai an der Consensus-Konferenz in New York City teil. Ein Konferenzteilnehmer, der anonym bleiben will, verlor mehr als 1,5 Millionen Dollar. „Ich habe auf mein Handy geschaut und es war tot“, sagte die Person zu Motherboard.

Laut den Gerichtsdokumenten übernahmen die Hacker die Kontrolle über die Handynummer des Unternehmers, setzen sein Gmail-Passwort zurück und erhielten dann Zugang zu seinen Kryptowährungskonten. Der Unternehmer rannte umgehend zum AT&T-Geschäft, um seine Nummer zurückzubekommen, aber es war bereits zu spät.

Vermögensverwalter Northern Trust plant Krypto-Verwahrung

Northern Trust Corp., eine führende globale Vermögensverwaltungsfirma mit einem verwalteten Gesamtvermögen von 954 Milliarden US-Dollar, plant, einen Custody-Service für digitale Vermögenswerte zu eröffnen, berichtete Bloomberg am 31. Juli.

Das Unternehmen hat damit begonnen, eine Strategie zu entwickeln, um in Verwahrung befindliche digitale Vermögenswerte wie Kryptowährungen zu sichern.

Die in Chicago ansässige Northern Trust Corp. bietet derzeit mehrere Fonds an, die einen Teil ihrer Vermögenswerte in Krypto-Futures investieren.

