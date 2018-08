JPMorgan setzt auf Blockchain

TOP-Meldungen

Jamie Dimon: JPMorgan wird Blockchain für eine Menge Dinge verwenden

Jamie Dimon setzt offenbar große Hoffnungen in die Blockchain-Technologie. In einem Interview mit dem Harvard Business Review sagte der JPMorgan-Chef, dass Payment-Apps „die größte potentielle Störung unseres Geschäfts“ seien.

Die größte Wettbewerbsbedrohung für JPMorgan sind laut Jamie Dimon „neue Zahlungsformen“. In diesem Zusammenhang nannte er PayPal, Venmo und Alipay und sagte, dass „diese Firmen eine gute Arbeit machen, grundlegende Bankdienstleistungen in ihre Chat-Apps, in ihre sozialen Apps und ihre Einkaufserfahrung einzubetten“.

Dimon sagte, dass Kryptowährungen „nicht dasselbe ist wie Gold oder Fiat-Währungen“ seien, die „von Gesetz, Polizei und Gerichten unterstützt werden“.

Im Gegensatz zu der Ablehnung der Kryptowährungen, betonte Dimon sein Interesse an der dahinter stehenden Technologie. Er sagte, dass JPMorgan „Blockchain testet und es für eine ganze Menge Dinge verwenden wird“.