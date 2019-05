Geopolitik

China oder USA: In Brasilien tobt ein Richtungskampf hinter den Kulissen

In Brasilien ist ein Revierkrieg zwischen der Präsidentenfamilie und einem Teil der Militärs ausgebrochen. Was wie eine persönliche Fehde ausschaut, ist in Wahrheit ein Streit darum, ob Brasilien die USA oder China bevorzugen sollte.